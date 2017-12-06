Художница доказала, что главное в картине — свет

Мэнди Юргенс (Mandy Jurgens) — талантливая американская художница, которая с поразительной целеустремленностью совершенствуется в одном жанре — женском портрете. Ее картины — отличный пример того, насколько важно в живописи передать игру света. Именно благодаря этому работы Мэнди словно оживают на глазах.

Нам в AdMe.ru очень понравились портреты американской художницы, поэтому мы сделали подборку лучших из них.

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Какой портрет Мэнди Юргенс понравился вам больше всего? Делитесь в комментариях.

Фото на превью Mandy Jurgens, Mandy Jurgens

52 На склад!
5 Комментарии
  • 6 декабря 2017
  • 5
  • 9440

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