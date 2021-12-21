14 подвигов, которые мамы совершают каждый день. Жаль, не все их замечают

Мамы успевают отработать полный день, вечером переделать кучу дел по дому, а после еще и обсудить новости с подружкой. Не знаем, откуда они черпают энергию, но им удается ежедневно найти в себе силы, чтобы совершать маленькие подвиги во имя себя и своих близких.

Вместе с нашим иллюстратором мы в AdMe.ru создали комиксы о суперспособностях, которые есть у каждой мамы.

Кажется, у всех мам есть полезные навыки, которым их специально не обучали

Они могут делать несколько дел сразу. И, что самое удивительное, делать их одинаково хорошо

Стойкость, с которой мамы переживают недомогания, часто удивляет. На самом деле им просто некогда расслабляться

Их не пугает количество проблем, которые нужно решать

Мама всегда готова возглавить фан-клуб своих детей

Она всегда придет ребенку на помощь

Если надо, приготовит кашу не только из топора, но и, кажется, даже из воздуха

При необходимости мать возьмет все в свои руки. И в прямом, и в переносном смысле слова

Мама была модным примером для маленькой дочки, но не боится просить совета у подросшего чада

Она умеет создать команду. Неважно, происходит это на работе или на ее собственной кухне

Как никто другой, мать внимательна к деталям. И точно знает ответ на вопрос, где что лежит

Помимо материнства, у нее есть и другие социальные роли, которые удаются ей ничуть не хуже

Даже в смутные времена мама знает, как устроить праздник для себя и своих близких

А суперспособность создавать уют у нее, кажется, в генах