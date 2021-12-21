14 подвигов, которые мамы совершают каждый день. Жаль, не все их замечают
Мамы успевают отработать полный день, вечером переделать кучу дел по дому, а после еще и обсудить новости с подружкой. Не знаем, откуда они черпают энергию, но им удается ежедневно найти в себе силы, чтобы совершать маленькие подвиги во имя себя и своих близких.
Вместе с нашим иллюстратором мы в AdMe.ru создали комиксы о суперспособностях, которые есть у каждой мамы.
Кажется, у всех мам есть полезные навыки, которым их специально не обучали
Они могут делать несколько дел сразу. И, что самое удивительное, делать их одинаково хорошо
Стойкость, с которой мамы переживают недомогания, часто удивляет. На самом деле им просто некогда расслабляться
Их не пугает количество проблем, которые нужно решать
Мама всегда готова возглавить фан-клуб своих детей
Она всегда придет ребенку на помощь
Если надо, приготовит кашу не только из топора, но и, кажется, даже из воздуха
При необходимости мать возьмет все в свои руки. И в прямом, и в переносном смысле слова
Мама была модным примером для маленькой дочки, но не боится просить совета у подросшего чада
Она умеет создать команду. Неважно, происходит это на работе или на ее собственной кухне
Как никто другой, мать внимательна к деталям. И точно знает ответ на вопрос, где что лежит
Помимо материнства, у нее есть и другие социальные роли, которые удаются ей ничуть не хуже
Даже в смутные времена мама знает, как устроить праздник для себя и своих близких
А суперспособность создавать уют у нее, кажется, в генах
А вы замечали, что мамы могут делать кучу дел сразу и заботиться о других, даже когда им самим нужна забота? Как думаете, в чем их секрет?
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