14 модных словечек и фраз, которые кажутся невинными, но на самом деле могут раздражать собеседника

Любой язык имеет свойство меняться. Это нормально и естественно: какие-то слова появляются и закрепляются в речи, а другие на время входят в моду, а потом забываются. Пожалуй, как раз вот эти временные новомодные словечки и выражения чаще всего становятся мемами и раздражают людей, потому что доносятся из каждого утюга.

Мы в AdMe.ru решили узнать у наших авторов, а также друзей и интернет-пользователей, какие слова и выражения выводят их из себя.

Модные фразочки из словаря коучей: «Я в моменте», «Я в потоке», «Я в ресурсе»

Неуместный вопрос «Чтобы что?», который добавляют в конце любой фразы. Обычно он произносится с иронией

«Послушайте» вместо «понюхайте». Раздражает примерно так же, как слово «вкусный» не о еде

Слова «Огонь!» и особенно «Пушка!» для выражения высшей степени восторга

«Проживи этот опыт». Вы жалуетесь на сложную ситуацию, а собеседник отвечает «умной» фразой

«Извини, что голосом» и из этой же серии: «Голосом поговорить». Ну а чем же еще?

«Я на коле», «отфидбечить», «заапрувить» и прочие неуместные англицизмы. Звучат неуместно и странно

«Морько», «моречко». Чем обычное «море» не угодило?

«Это все ретроградный Меркурий!» Когда все успели стать астрономами и начали винить в неудачах эту планету?

«Любимка», «вкусняшка», «кремушек» и прочее намеренное коверканье слов для выражения нежности и любви

«Не умею в...», чтобы показать, что человек не очень хорош в чем-то: «Не умею в юмор», «Не умею в разговоры»

Неуместные и искусственные феминитивы

Использование предлога «с» вместо «из». «С моего города», «с моего района» — режет ухо

Выражение «прекрасный пол». Прекрасный пол — это хорошо положенный паркет или ламинат, а не женщины