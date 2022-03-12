14 модных словечек и фраз, которые кажутся невинными, но на самом деле могут раздражать собеседника
Любой язык имеет свойство меняться. Это нормально и естественно: какие-то слова появляются и закрепляются в речи, а другие на время входят в моду, а потом забываются. Пожалуй, как раз вот эти временные новомодные словечки и выражения чаще всего становятся мемами и раздражают людей, потому что доносятся из каждого утюга.
Мы в AdMe.ru решили узнать у наших авторов, а также друзей и интернет-пользователей, какие слова и выражения выводят их из себя.
Модные фразочки из словаря коучей: «Я в моменте», «Я в потоке», «Я в ресурсе»
Неуместный вопрос «Чтобы что?», который добавляют в конце любой фразы. Обычно он произносится с иронией
«Послушайте» вместо «понюхайте». Раздражает примерно так же, как слово «вкусный» не о еде
Слова «Огонь!» и особенно «Пушка!» для выражения высшей степени восторга
«Проживи этот опыт». Вы жалуетесь на сложную ситуацию, а собеседник отвечает «умной» фразой
«Извини, что голосом» и из этой же серии: «Голосом поговорить». Ну а чем же еще?
«Я на коле», «отфидбечить», «заапрувить» и прочие неуместные англицизмы. Звучат неуместно и странно
«Морько», «моречко». Чем обычное «море» не угодило?
«Это все ретроградный Меркурий!» Когда все успели стать астрономами и начали винить в неудачах эту планету?
«Любимка», «вкусняшка», «кремушек» и прочее намеренное коверканье слов для выражения нежности и любви
«Не умею в...», чтобы показать, что человек не очень хорош в чем-то: «Не умею в юмор», «Не умею в разговоры»
Неуместные и искусственные феминитивы
Использование предлога «с» вместо «из». «С моего города», «с моего района» — режет ухо
Выражение «прекрасный пол». Прекрасный пол — это хорошо положенный паркет или ламинат, а не женщины
А у вас есть список слов и выражений, которые раздражают — аж сил нет?
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