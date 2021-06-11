14 мест на картинах великих художников, которые в наше время выглядят совсем иначе

Многие художники вдохновлялись городской архитектурой и сельской местностью. Они путешествовали и с натуры зарисовывали понравившиеся пейзажи сотни лет назад. Но время все меняет, и сейчас некоторые из этих объектов совсем не узнать. Так, к старинным зданиям добавилось несколько этажей, где-то построили огромную автомагистраль или же взяли да и снесли памятник культуры.

Мы в AdMe.ru нашли места, которые художники изобразили на известных картинах. И хотим заметить, что в наше время эти объекты живописи выглядят совсем иначе. А в бонус мы добавили доказательство многовековой любви человека к селфи на фоне достопримечательностей.

«Московский дворик», Василий Поленов

На картине изображен двор дома, в котором в 1877–1878 годах Василий Поленов снимал квартиру. Это типичное для XIX века московское надворье, с ветхим жильем, сараями, хозяйством и бельем, сушащимся на веревке. Сейчас там остался лишь храм Спаса Преображения на Песках.

«Вид Колизея», Джованни Паоло Паннини

С момента написания картины в 1747 году Колизей и Триумфальная арка Константина ничуть не изменились. Правда, в глаза бросаются оживленная транспортная развязка и толпы туристов возле древних развалин. Надо заметить, что Паннини добавил в пейзаж вазу Боргезе в левом нижнем углу. Также художник «привел в порядок» уже обвалившиеся в то время стены Колизея.

«Мост Ватерлоо», Клод Моне

Клод Моне в период с 1900 по 1904 год создал серию из 41 картины с видом лондонского моста Ватерлоо. Почти все они написаны с одного ракурса. В середине ХХ века этот мост заменили на новый, который теперь периодически называют «дамским», так как, по одной из версий, он строился в основном женщинами.

«Вид на Москву с Воробьевых гор», Архип Куинджи

Работа Архипа Куинджи показывает, как выглядела Москва в районе нынешнего стадиона «Лужники» в 1882 году. На переднем плане изображена церковь Тихвинской иконы Богоматери, которую снесли при строительстве спортивной арены. А на месте зеленых лугов сейчас пролегает Комсомольский проспект.

«Парижская улица в дождливую погоду», Гюстав Кайботт

«Парижская улица в дождливую погоду» — самая известная работа Гюстава Кайботта. На картине изображена Дублинская площадь, которую пересекают 3 улицы: Москва, Клайперон и Турин. В наше время все здания сохранили исторический облик, однако уютную брусчатку заменили асфальтом. К тому же здесь почти не осталось места для пешей прогулки: площадь превратилась в транспортную развязку.

«Вид на фасад Лувра с улицы Фроманто», Филибер-Луи Дебюкур

Французский живописец Филибер-Луи Дебюкур изобразил Лувр конца XVIII века в его изначальном облике. Эта часть дворца была построена между 1624 и 1645 годами, и вид на нее открывается с не существующей ныне улицы Фроманто. Здание было не раз реконструировано, у него появилось новое крыло. А одно из крупнейших современных изменений — пирамида Лувра, которая теперь служит главным входом в музей.

«Сухарева башня», Алексей Саврасов

Сухарева башня — памятник архитектуры, возведенный в 1695 году в Москве на пересечении Садового кольца и Сретенки. Как видно на картине Саврасова, в 1872 году башню окружали небольшие деревянные домики, и этот уютный уголок и близко не был похож на крупный город. Но в середине ХХ века башню снесли, чтобы построить шоссе. Сейчас историческое место и вовсе не узнать.

«Вид Толедо», Эль Греко

«Вид Толедо» — один из двух сохранившихся пейзажей Эль Греко. На переднем плане изображена река Тахо, а на горизонте возвышаются Толедский собор и королевский дворец — алькасар. Позднее башни дворца надстроили, а в наше время в окрестностях значительно прибавилось домиков.

«Замок Бентхайм», Якоб ван Рёйсдал

Голландский художник Якоб ван Рёйсдал в середине XVI века создал несколько картин, посвященных немецкому замку Бентхайм. Это раннесредневековое строение находится на небольшой возвышенности рядом с Тевтобургским лесом. В наше время окраины леса несколько поредели, а вокруг замка появилось гораздо большее количество жилых домов.

«Москворецкий мост», Константин Коровин

На переднем плане картины Константина Коровина изображен старый Москворецкий мост. А точнее, то, как он выглядел вплоть до 1938 года, когда его заменили новым. За мостом видны Кремль и собор Василия Блаженного. Заметна также городская застройка — дома, которые снесли вместе со старым мостом.

«Бурк-стрит на востоке», Джордж Хайд Паунэлл

Английский художник после эмиграции в Австралию нередко писал виды расширявшегося в те годы Мельбурна. Одна из таких работ — «Бурк-стрит на востоке». Это трамвайная магистраль города и одна из главных улиц в центре. Сейчас историческую застройку дополняют многоэтажки со стеклянными фасадами.

«Воскресный день на острове Гранд-Жатт», Жорж Сера

На картине Жоржа Сера изображен парк, расположенный на острове в пригороде Парижа. Художник посещал его более двух лет и делал множество набросков, чтобы как можно точнее передать все детали и атмосферу. И если еще в 1884 году Гранд-Жатт был деревенским уголком, удаленным от центра, то в наши дни это один из фешенебельных районов французской столицы.

«Маленькая улица», Ян Вермеер

Около 350 лет назад Ян Вермеер изобразил на холсте повседневную сцену из жизни городка Делфт. И лишь в 2015 году исследователи узнали, где находится это место, — это дома 40 и 42 по улице Vlamingstraat. Помогла им бухгалтерская книга 1667 года, в которой были указаны точные размеры всех зданий. К сожалению, домики не сохранились, и их заново отстроили в XIX веке.

«Тройка», Василий Перов

Картина «Тройка» считается наиболее эмоциональной работой Василия Перова. Здесь изображены уставшие и замерзшие дети, которые тащат по зимней улице сани с полной бочкой воды. На фоне видно стену и угловую башню женского Рождественского монастыря в Москве, который функционирует и в наши дни.

Бонус

Все мы любим позировать на фоне достопримечательностей и нередко снимаем себя сами. Оказывается, люди занимались этим задолго до изобретения фотографии. Яркий тому пример — картина Мартена ван Хемскерка «Автопортрет на фоне Колизея», написанная в 1553 году.