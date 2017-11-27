14 мастеров тату, которые сочетают в работах минимализм и изящество

Как и любое искусство, татуировка насчитывает множество жанров и постоянно претерпевает изменения. Сегодня рисунки на теле не ассоциируются с моряками или тюрьмой, как десятки лет назад, а новые тенденции продолжают появляться и находить своих поклонников. Только в США 45 млн человек украсили себя хотя бы одной татуировкой.

Особенную популярность переживает минимализм: изображения из линий, векторов, геометрических элементов или миниатюрные картинки. Монохромность долгое время была отличительной особенностью этого стиля, но цвет пробрался и сюда, совсем не нарушив лаконичности.

Мы в AdMe.ru впечатлились работами 14 мастеров, которые вкладывают глубокий смысл в минималистичные татуировки.

Ziv, Сеул

Eva Krbdk, Нью-Йорк

Ahmet Cambaz, Стамбул

Banul, Сеул

Tukoi Oya, Мельбурн

Fatih Odabaş, Стамбул

Doy

IDA

Doctor Woo, Лос-Анджелес

Dragon, Нью-Йорк

Mini Lau

Minnie, Окленд

Soltattoo, Сеул

Tattooist_flower, Сеул

У татуировок есть поклонники и противники, но даже такой неоднозначный способ украсить свое тело может подчеркнуть нежность и изысканность своего обладателя. А как вы относитесь к татуировкам и такому стилю в частности?

Фото на превью evakrbdk/Instagram, _dr_woo_/Instagram

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7 Комментарии
  • 27 ноября 2017
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