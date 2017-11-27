14 мастеров тату, которые сочетают в работах минимализм и изящество

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Как и любое искусство, татуировка насчитывает множество жанров и постоянно претерпевает изменения. Сегодня рисунки на теле не ассоциируются с моряками или тюрьмой, как десятки лет назад, а новые тенденции продолжают появляться и находить своих поклонников. Только в США 45 млн человек украсили себя хотя бы одной татуировкой.

Особенную популярность переживает минимализм: изображения из линий, векторов, геометрических элементов или миниатюрные картинки. Монохромность долгое время была отличительной особенностью этого стиля, но цвет пробрался и сюда, совсем не нарушив лаконичности.

Мы в AdMe.ru впечатлились работами 14 мастеров, которые вкладывают глубокий смысл в минималистичные татуировки.