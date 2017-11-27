14 мастеров тату, которые сочетают в работах минимализм и изящество
Как и любое искусство, татуировка насчитывает множество жанров и постоянно претерпевает изменения. Сегодня рисунки на теле не ассоциируются с моряками или тюрьмой, как десятки лет назад, а новые тенденции продолжают появляться и находить своих поклонников. Только в США 45 млн человек украсили себя хотя бы одной татуировкой.
Особенную популярность переживает минимализм: изображения из линий, векторов, геометрических элементов или миниатюрные картинки. Монохромность долгое время была отличительной особенностью этого стиля, но цвет пробрался и сюда, совсем не нарушив лаконичности.
Мы в AdMe.ru впечатлились работами 14 мастеров, которые вкладывают глубокий смысл в минималистичные татуировки.
Ziv, Сеул
Eva Krbdk, Нью-Йорк
Ahmet Cambaz, Стамбул
Banul, Сеул
Tukoi Oya, Мельбурн
Fatih Odabaş, Стамбул
Doy
IDA
Doctor Woo, Лос-Анджелес
Dragon, Нью-Йорк
Mini Lau
Minnie, Окленд
Soltattoo, Сеул
Tattooist_flower, Сеул
У татуировок есть поклонники и противники, но даже такой неоднозначный способ украсить свое тело может подчеркнуть нежность и изысканность своего обладателя. А как вы относитесь к татуировкам и такому стилю в частности?
Фото на превью evakrbdk/Instagram, _dr_woo_/Instagram