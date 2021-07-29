14 курьезных ситуаций на курорте, от которых нельзя взять страховку, а хотелось бы
«Лучший способ справиться со стрессом — это добраться до ближайшего пляжа», — утверждает автор книги о воде Уоллес Николс. Даже случайный контакт с природой заставляет активно работать части мозга, связанные с эмпатией, положительными эмоциями и самосознанием — теми строительными блоками, из которых складывается наше счастье. Но как покажет наша статья, главное при этом не возлагать на отпуск слишком больших ожиданий.
AdMe.ru подготовил комиксы о ситуациях на отдыхе, которые могут приключиться с каждым. Думаем, немного иронии и юмора пойдут вам на пользу, особенно если ваш отпуск уже позади или пока не предвидится.
Ожидания от романтического вечера на пляже иногда оказываются преувеличенными
Но плохого отпуска, как и погоды, не бывает
Иногда вместо приятного знакомства вас ожидает местный колорит
Фотосессия на море чревата сюрпризами
Зато всегда можно любоваться морем и слушать рокот прибоя
Или просто поехать отдохнуть за городом
Отпуск с детьми — отдельное испытание
Но если не вестись на их «хотелки», все может быть хорошо
А с этой острой проблемой сталкивались многие
Редкий отдых обходится без осмотра достопримечательностей
В отпуске грех не дать себе очередное обещание
Потому что планировать что-либо — дело вообще неблагодарное
Зато после отпуска можно вздохнуть с облегчением
И даже если вы все продумали, уж от странных людей точно не застрахован никто
Какие нестандартные ситуации происходили с вами в отеле, на пляже или в поездке? Воспоминания о каких курьезах даже спустя годы поднимают вам настроение?