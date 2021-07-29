14 курьезных ситуаций на курорте, от которых нельзя взять страховку, а хотелось бы

«Лучший способ справиться со стрессом — это добраться до ближайшего пляжа», — утверждает автор книги о воде Уоллес Николс. Даже случайный контакт с природой заставляет активно работать части мозга, связанные с эмпатией, положительными эмоциями и самосознанием — теми строительными блоками, из которых складывается наше счастье. Но как покажет наша статья, главное при этом не возлагать на отпуск слишком больших ожиданий.

AdMe.ru подготовил комиксы о ситуациях на отдыхе, которые могут приключиться с каждым. Думаем, немного иронии и юмора пойдут вам на пользу, особенно если ваш отпуск уже позади или пока не предвидится.

Ожидания от романтического вечера на пляже иногда оказываются преувеличенными

Но плохого отпуска, как и погоды, не бывает

Иногда вместо приятного знакомства вас ожидает местный колорит

Фотосессия на море чревата сюрпризами

Зато всегда можно любоваться морем и слушать рокот прибоя

Или просто поехать отдохнуть за городом

Отпуск с детьми — отдельное испытание

Но если не вестись на их «хотелки», все может быть хорошо

А с этой острой проблемой сталкивались многие

Редкий отдых обходится без осмотра достопримечательностей

В отпуске грех не дать себе очередное обещание

Потому что планировать что-либо — дело вообще неблагодарное

Зато после отпуска можно вздохнуть с облегчением

И даже если вы все продумали, уж от странных людей точно не застрахован никто