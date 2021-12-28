14 красноречивых комиксов о том, как по-другому с возрастом мы стали смотреть на многие вещи

Не так-то легко отследить момент, когда мы становимся взрослыми. До определенного времени кажется, будто взрослые — всего лишь подростки, которым по какой-то причине приходится ходить на работу и следить за бытом. Но внезапно вместо того, чтобы пойти на тусовку, хочется остаться дома, а вместо палетки теней купить посуду по акции.

Мы в AdMe.ru тоже через все это проходили и поняли, что взрослеть совсем не скучно. С возрастом многие перестают переживать о том, что подумают люди, и начинают заботиться прежде всего о собственном комфорте.

Ближе к 40 годам разница в возрасте перестает быть такой важной, как раньше

Когда-то мы тратили деньги на красивые вещи, а теперь — на полезные

Мы перестали бояться, что нас сочтут меркантильными, ведь и сами знаем, что это не так

Круг друзей сократился, зато рядом остались самые надежные и любимые люди

А еще мы наконец научились распределять финансы

В 40 лет понимаешь, что следить за здоровьем важно и совсем не так страшно, как в 20

А идти туда, куда не хочется, совсем не обязательно

Некоторые процедуры все-таки гораздо приятнее делать в салоне, пусть они и обойдутся дороже

Комфорт важнее всего: мучить ноги неудобной обувью мы больше не согласны

И, признаться честно, практичным подаркам радуемся куда больше, чем ванильным сюрпризам. Возможно, потому, что мы наконец-то знаем, чего хотим

Идти в кино, да еще и в день премьеры? Чтобы все вокруг попкорном хрустели? Лучше смотреть фильмы дома, в кроватке

Спускать деньги на готовую еду хочется реже, мы ведь и сами умеем готовить, да и за питанием следим больше, чем в юности

Мы и не заметили, как слово «младше» в нашей речи сменилось словом «моложе»

Друзья друзьями, а праздники с родными — это святое