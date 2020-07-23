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14 комиксов от мамы троих детей, которая умеет находить смешное в любой ситуации

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Москвичка Саша Советова и ее семья, муж и 3 детей, уже не раз становились героями наших публикаций благодаря комиксам, которые она рисует. В них Александра делится сценками из своей повседневной жизни, добавляя к ним добрую щепотку отличного юмора и неизменной самоиронии.

AdMe.ru не устает удивляться фантазии девушки и ее мастерству во всем замечать что-то милое и забавное.

1.

© mamashalol / instagram

2.

© mamashalol / instagram

3.

© mamashalol / instagram

4.

© mamashalol / instagram

5.

© mamashalol / instagram

6.

© mamashalol / instagram

7.

© mamashalol / instagram

8.

© mamashalol / instagram

9.

© mamashalol / instagram

10.

© mamashalol / instagram

11.

© mamashalol / instagram

12.

© mamashalol / instagram

13.

© mamashalol / instagram

14.

© mamashalol / instagram
Фото на превью mamashalol / instagram
707237
5k