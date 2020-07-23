14 комиксов от мамы троих детей, которая умеет находить смешное в любой ситуации

Москвичка Саша Советова и ее семья, муж и 3 детей, уже не раз становились героями наших публикаций благодаря комиксам, которые она рисует. В них Александра делится сценками из своей повседневной жизни, добавляя к ним добрую щепотку отличного юмора и неизменной самоиронии.