14 комиксов от мамы троих детей, которая умеет находить смешное в любой ситуации
Москвичка Саша Советова и ее семья, муж и 3 детей, уже не раз становились героями наших публикаций благодаря комиксам, которые она рисует. В них Александра делится сценками из своей повседневной жизни, добавляя к ним добрую щепотку отличного юмора и неизменной самоиронии.
AdMe.ru не устает удивляться фантазии девушки и ее мастерству во всем замечать что-то милое и забавное.
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Фото на превью mamashalol / instagram