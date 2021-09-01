14 комиксов от мамы двоих сыновей, которая сполна вкусила прелести родительства
Художница Асия растит двоих сыновей, но выкраивает время, чтобы поделиться правдивыми зарисовками своей жизни в инстаграме под ником mama_pacanov. Она умеет посмеяться над собой и с долей сарказма описывает материнские будни.
Нас в AdMe.ru задели за живое иллюстрации Асии, рассказывающие о ее отношениях с детьми, мужем и самой собой.
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А как прошел ваш декрет? В каких иллюстрациях узнали себя?
Фото на превью mama_pacanov / Instagram
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