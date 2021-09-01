14 комиксов от мамы двоих сыновей, которая сполна вкусила прелести родительства

Художница Асия растит двоих сыновей, но выкраивает время, чтобы поделиться правдивыми зарисовками своей жизни в инстаграме под ником mama_pacanov. Она умеет посмеяться над собой и с долей сарказма описывает материнские будни.

Нас в AdMe.ru задели за живое иллюстрации Асии, рассказывающие о ее отношениях с детьми, мужем и самой собой.

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