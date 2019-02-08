14 комиксов о жизни сестер, в которых вы легко узнаете себя
В детстве практически каждая девчонка считала свою сестру занудой или врединой. Еще бы, ведь та обязательно жадничала, таскала чужие вещи и ябедничала маме. Но чем старше мы становимся, тем больше начинаем ценить близкие отношения, и все меняется.
Мы в AdMe.ru вспомнили лучшие и самые забавные моменты «сестринства» и постарались рассказать о них в комиксах. Смотрите, улыбайтесь и не забудьте поделиться ими со своей сестрой.
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А какие забавные истории случались с вами и вашими сестрами в детстве?
Elena Sorokina специально для AdMe.ru