14 комиксов о жизни сестер, в которых вы легко узнаете себя

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В детстве практически каждая девчонка считала свою сестру занудой или врединой. Еще бы, ведь та обязательно жадничала, таскала чужие вещи и ябедничала маме. Но чем старше мы становимся, тем больше начинаем ценить близкие отношения, и все меняется.

Мы в AdMe.ru вспомнили лучшие и самые забавные моменты «сестринства» и постарались рассказать о них в комиксах. Смотрите, улыбайтесь и не забудьте поделиться ими со своей сестрой.

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А какие забавные истории случались с вами и вашими сестрами в детстве?