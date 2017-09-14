14 комиксов о том, как сильно наше детство отличается от нынешнего
«Эх, а вот у нас в детстве такого не было», — все чаще можно услышать вздохи поколения, выросшего в 90-е. И ведь правда! Если посмотреть, чем живут современные дети, можно найти много различий.
AdMe.ru собрал 14 самых ярких из них и создал иллюстрации, пропитанные ностальгией и любовью к детству. В финале вас ждет сюрприз — воспоминание, которое объединяет оба поколения.
Игры
Наказание
Девочка-подросток
Как прошел день в школе?
Сексуальное просвещение
Кошмар детства
Телефон
Любимые лакомства
Кем хочешь стать, когда вырастешь?
«Мам, ну еще 5 минуточек!»
Самая залипательная игрушка моего детства
«Дорогой, я нашла фотографию твоего дедушки»
Мультфильмы
Величайшая трагедия детства
Иллюстратор Sergey Raskovalov специально для AdMe.ru