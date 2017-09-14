14 комиксов о том, как сильно наше детство отличается от нынешнего

«Эх, а вот у нас в детстве такого не было», — все чаще можно услышать вздохи поколения, выросшего в 90-е. И ведь правда! Если посмотреть, чем живут современные дети, можно найти много различий.

AdMe.ru собрал 14 самых ярких из них и создал иллюстрации, пропитанные ностальгией и любовью к детству. В финале вас ждет сюрприз — воспоминание, которое объединяет оба поколения.

Игры

Наказание

Девочка-подросток

Как прошел день в школе?

Сексуальное просвещение

Кошмар детства

Телефон

Любимые лакомства

Кем хочешь стать, когда вырастешь?

«Мам, ну еще 5 минуточек!»

Самая залипательная игрушка моего детства

«Дорогой, я нашла фотографию твоего дедушки»

Мультфильмы

Величайшая трагедия детства

Иллюстратор Sergey Raskovalov специально для AdMe.ru

51 На склад!
36 Комментарии
  • 14 сентября 2017
  • 36
  • 28737

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