14 комиксов о том, как сильно наше детство отличается от нынешнего

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«Эх, а вот у нас в детстве такого не было», — все чаще можно услышать вздохи поколения, выросшего в 90-е. И ведь правда! Если посмотреть, чем живут современные дети, можно найти много различий.

AdMe.ru собрал 14 самых ярких из них и создал иллюстрации, пропитанные ностальгией и любовью к детству. В финале вас ждет сюрприз — воспоминание, которое объединяет оба поколения.