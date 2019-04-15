14 комиксов о том, что там внутри у органов такие же проблемы, как и у нас снаружи
Пока мы выполняем обычные дела — работаем, едим, отдыхаем, веселимся — внутри нас ни на секунду не прекращается работа и кипит своя собственная жизнь. Сегодня мы решили пофантазировать и представили, с какими ежедневными трудностями сталкиваются наши внутренние органы.
Мы в AdMe.ru ценим все наши миллиарды клеток, ведь целыми днями они заботятся только о нас. И надеемся, что эти иллюстрации повысят уровень эндорфинов в вашей крови.
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Как вы думаете, какому вашему внутреннему органу приходится сложнее всего?
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru