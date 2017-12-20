14 комиксов о том, что повторяется каждый Новый год
Новый год взрослого человека очень сильно отличается от того волшебного праздника, который каждый из нас помнит с детства. Суета, годовые отчеты, очереди в магазинах и другие хлопоты неизменно сопровождают нас в предновогодние дни. Но праздник как был самым любимым в году, так и остается.
Мы в AdMe.ru вспомнили события, которые год за годом сопровождают каждого из нас в новогодние праздники.
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Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru