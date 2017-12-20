14 комиксов о том, что повторяется каждый Новый год

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Новый год взрослого человека очень сильно отличается от того волшебного праздника, который каждый из нас помнит с детства. Суета, годовые отчеты, очереди в магазинах и другие хлопоты неизменно сопровождают нас в предновогодние дни. Но праздник как был самым любимым в году, так и остается.

Мы в AdMe.ru вспомнили события, которые год за годом сопровождают каждого из нас в новогодние праздники.