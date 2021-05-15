14 комиксов о том, что дети — это счастье и немного дергающийся глаз

У художницы Марины Быстровой двое детей, которые и являются основными вдохновителями для ее работ. Смотря ее комиксы, невольно задумываешься, как все-таки мы все похожи: и проблемы у нас одни и те же, и радости. Главное, чтобы от этих маленьких радостей не случился нервный тик.

Мы в AdMe.ru обожаем иллюстрации, которые с юмором описывают правду жизни, и уверены, что и вам они придутся по душе.

«Те, кто ждут от детей осознанности и взрослых реакций, обречены на скорбь»

Признавайтесь, у кого было так же?

«Мне кажется, как бы я ни впихивала в себя позитивное отношение к жизни, в глубине моей души всегда будет жить маленькая сварливая бабка»

«Время на себя» с детьми выглядит так

«Дети приходят в этот мир, чтобы не давать нам, взрослым, покоя. Того самого покоя, из-за которого плесневеет мозг»

Все познается в сравнении

«Что ни говори, а папы умеют экономить энергию. И это ни в коем случае не лень, это рационализация процессов»

«Три года. Декрета. Без права на амнистию и переписку»

«Спасибо природе, что у нас есть потребность мыться, потому что это дает гарантированный личный бункер внутри квартиры»

«Меня буквально растаскивают в разные стороны два источника нескончаемых просьб — постарше и помладше»

«Теперь шутка про то, что „я в детстве играл игрушками, прибитыми к полу“, не кажется мне такой уж шуткой»

«Благословенное время на себя! Благословенное одиночество! Как я могла не ценить тебя до родов?»

«Ох уж эти тупиковые диалоги»