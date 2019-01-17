14 комиксов о ситуациях, которые могли произойти только в параллельной вселенной. Или в нашей голове

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Серия комиксов «Мозги трески» — это о том, как Человек-паук попал в советскую квартиру. О том, что творится в голове у котиков. О безумных современных трендах. Или о бытовых ситуациях, которые происходили с каждым из нас. А сам автор Павел Пако описывают свою работу так: «Это комиксы обо всем, что может прийти в голову».