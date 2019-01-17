14 комиксов о ситуациях, которые могли произойти только в параллельной вселенной. Или в нашей голове
Серия комиксов «Мозги трески» — это о том, как Человек-паук попал в советскую квартиру. О том, что творится в голове у котиков. О безумных современных трендах. Или о бытовых ситуациях, которые происходили с каждым из нас. А сам автор Павел Пако описывают свою работу так: «Это комиксы обо всем, что может прийти в голову».
AdMe.ru не смог охарактеризовать эти комиксы, но они вам точно понравятся.
Невидимые гости
Нам нужен новый супергерой
Послания в космос
Кодовое слово
Жизнь
Гик Мороз
Маска
Секрет бессмертия
Жизнь на Марсе
Шум на кухне
Непредвиденные обстоятельства
Дом для монстра
Человек-паук в советской квартире
Фото на превью mozgitreski / @instagram