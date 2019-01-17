14 комиксов о ситуациях, которые могли произойти только в параллельной вселенной. Или в нашей голове

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Серия комиксов «Мозги трески» — это о том, как Человек-паук попал в советскую квартиру. О том, что творится в голове у котиков. О безумных современных трендах. Или о бытовых ситуациях, которые происходили с каждым из нас. А сам автор Павел Пако описывают свою работу так: «Это комиксы обо всем, что может прийти в голову».

AdMe.ru не смог охарактеризовать эти комиксы, но они вам точно понравятся.

Невидимые гости

Нам нужен новый супергерой

Послания в космос

Кодовое слово

Жизнь

Гик Мороз

Маска

Секрет бессмертия

Жизнь на Марсе

Шум на кухне

Непредвиденные обстоятельства

Дом для монстра

Человек-паук в советской квартире

Фото на превью mozgitreski / @instagram

  • 39
  • 28
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  • 14.6k

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