14 комиксов о разнице в отношении к первому и второму ребенку

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Каждые мама и папа знают о том, как сильно отличается воспитание первенца и последующих малышей. Ведь больше становится не только детей, но и опыта родителей, их знаний, умений, а еще снисходительности и чувства юмора.

AdMe.ru нарисовал иллюстрации об ощутимой разнице в воспитании первого и второго ребенка.

Роды с первенцем — это страх перед неизведанным. А со вторым — принятие неизбежного

Первый ребенок дает бесценные знания, которые делают жизнь со вторым намного проще

Каждый шаг первого малыша документально фиксируется, чего не скажешь о втором ребенке

И достижениям первенца отводится намного больше внимания

Покупка одежды для младших — это классика жанра всех родителей

И за микробами упорно следят только с первой крохой

Безопасность первого и второго — это две разные истории с участием одних и тех же родителей

И слово «риск» воспринимается иначе

А первый прикорм всегда требует намного больше терпения лишь с первенцем

Уровень «неумытости» первого и второго ребенка ох как отличается

Как только появляется второй малыш — первый учится забывать о привычной размеренной жизни

С увеличением количества детей в организме родителей устанавливается здоровый уровень пофигизма

Ведь они всегда находятся в хорошей компании

И вся усталость, заботы и бессонные ночи — ничто по сравнению с тем, сколько радости приносят родителям дети

Что бы вы добавили в наш список различий между первым и вторым ребенком?