14 комиксов о разнице в отношении к первому и второму ребенку
Каждые мама и папа знают о том, как сильно отличается воспитание первенца и последующих малышей. Ведь больше становится не только детей, но и опыта родителей, их знаний, умений, а еще снисходительности и чувства юмора.
AdMe.ru нарисовал иллюстрации об ощутимой разнице в воспитании первого и второго ребенка.
Роды с первенцем — это страх перед неизведанным. А со вторым — принятие неизбежного
Первый ребенок дает бесценные знания, которые делают жизнь со вторым намного проще
Каждый шаг первого малыша документально фиксируется, чего не скажешь о втором ребенке
И достижениям первенца отводится намного больше внимания
Покупка одежды для младших — это классика жанра всех родителей
И за микробами упорно следят только с первой крохой
Безопасность первого и второго — это две разные истории с участием одних и тех же родителей
И слово «риск» воспринимается иначе
А первый прикорм всегда требует намного больше терпения лишь с первенцем
Уровень «неумытости» первого и второго ребенка ох как отличается
Как только появляется второй малыш — первый учится забывать о привычной размеренной жизни
С увеличением количества детей в организме родителей устанавливается здоровый уровень пофигизма
Ведь они всегда находятся в хорошей компании
И вся усталость, заботы и бессонные ночи — ничто по сравнению с тем, сколько радости приносят родителям дети
Что бы вы добавили в наш список различий между первым и вторым ребенком?
Иллюстратор Anna Syrovatkina специально для AdMe.ru