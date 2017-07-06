15 комиксов об испытаниях, с которыми сталкивается каждая женщина

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Румынская художница Кассандра Калин (Cassandra Kalin) создает комиксы, в которых презабавно изображает каждодневные женские проблемы. «Мне очень нравится смеяться над своей неловкостью, над своими нелепыми проблемами», — пишет она. Согласитесь, что с такой философией и правда легче шагать по жизни.

Мы в AdMe.ru уверены, что юмор Кассандры может помочь всем женщинам легче пережить испытания, которые так часто наваливаются на их хрупкие плечи.