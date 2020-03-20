14 комиксов, которые растрогают каждого, у кого есть собака

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Автор Hey Buddy Comics с детства придумывал короткие диалоги со своей собакой. Недавно он понял, что эти истории могут развлечь, порадовать или заставить задуматься других людей, и вместе со своим другом-художником начал создавать комиксы.

Нам в AdMe.ru приглянулись их рисунки, и мы решили показать вам лучшие из них.

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У вас есть собака? Покажите нам ее фото в комментариях.

Фото на превью Hey Buddy Comics / facebook

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