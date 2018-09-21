14 комиксов, которые расскажут, почему владельцы собак живут дольше и счастливее остальных людей

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Собаки не только владеют нашими сердцами, но и заботятся о них, как показывает исследование ученых из Уппсальского университета. Оказывается, владельцы собак менее подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний. В общем, песики исключительно благотворно влияют на здоровье. Даже когда заставляют наш пульс учащаться раза в три, вынуждая нас просыпаться посреди ночи из-за внезапного дикого лая. Это кардиотренировка такая, если что. Просто ученые пока этого не поняли.

Мы в AdMe.ru решили проиллюстрировать самые типичные моменты собаковладения, и мы надеемся, что наши комиксы заставят улыбнуться не только матерых собачников, но и тех, у кого пса по какой-то причине пока нет.

Утро владельцев собак начинается совсем не с кофе

А затем следуют расслабляющие неспешные прогулки

Иногда — в полном единении с природой в эти тихие утренние часы

Мы все играли в эту игру, правда?

А вот в эту лучше и не начинать. Исход предрешен

Потому что наглость их второе счастье

Но нет никого, кто скучал бы по нам так же искренне и сильно, как наши верные четвероногие друзья

И когда они устраивают настоящую катастрофу, этому всегда есть простое объяснение

Кстати о поисках. Найти логику в их поступках можно не всегда

И даже самый умный пес может иногда такое отчебучить

Зато хозяева всегда под охраной. В любое время суток. Особенно ночью. Где-то в районе 3:00

Часто бывает так, что большой и грозный пес на самом деле очень добрый и сентиментальный

И вообще, в собаках много противоречий

Но все же они единственные, на кого всегда можно положиться

Спасибо этим славным ребятам за то, что они делают нашу жизнь не только длиннее, но и счастливее. И разбивают нам сердце только один раз — когда уходят на радугу.