14 комиксов, которые показывают правду с довольно непривычной для нас стороны

Достаточно часто мы все попадаем в довольно абсурдные ситуации, в которых важно суметь сохранить самообладание и просто посмеяться. Так делает Таня Степаненко в своем блоге под названием «Безудержная саморефлексия». Много лет она проработала в рекламе, а сейчас рисует комиксы на заказ. Преимущественно это картинки о любви к себе, тревожности и просто на бытовые темы.