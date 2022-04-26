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14 комиксов, которые показывают правду с довольно непривычной для нас стороны

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Достаточно часто мы все попадаем в довольно абсурдные ситуации, в которых важно суметь сохранить самообладание и просто посмеяться. Так делает Таня Степаненко в своем блоге под названием «Безудержная саморефлексия». Много лет она проработала в рекламе, а сейчас рисует комиксы на заказ. Преимущественно это картинки о любви к себе, тревожности и просто на бытовые темы.

Мы в AdMe.ru оценили находчивость Татьяны и поняли, что все ее картинки будто списаны с жизни многих людей.

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Какие комиксы Татьяны вам кажутся наиболее жизненными?

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AdMe/Художники/14 комиксов, которые показывают правду с довольно непривычной для нас стороны
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