14 комиксов, которые показывают правду с довольно непривычной для нас стороны
Достаточно часто мы все попадаем в довольно абсурдные ситуации, в которых важно суметь сохранить самообладание и просто посмеяться. Так делает Таня Степаненко в своем блоге под названием «Безудержная саморефлексия». Много лет она проработала в рекламе, а сейчас рисует комиксы на заказ. Преимущественно это картинки о любви к себе, тревожности и просто на бытовые темы.
Мы в AdMe.ru оценили находчивость Татьяны и поняли, что все ее картинки будто списаны с жизни многих людей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Какие комиксы Татьяны вам кажутся наиболее жизненными?
Поделиться этой статьёй