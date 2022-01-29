14 картин, которые вызывают необъяснимую тревогу даже у людей со стальными нервами

В мультфильме «Трое из Простоквашино» мама мальчика нашла картине практическое применение: холст закрывал дырку в стене. Но чаще всего произведения искусства не приносят своим обладателям именно практической пользы и это скорее вещи для души. Одни картины успокаивают, другие настраивают на размышления. А есть и такие, при взгляде на которые по коже пробегают мурашки.

AdMe.ru приглашает вас в виртуальную галерею художественных полотен, которые почему-то вызывают у людей тревогу. А в качестве бонуса вы увидите картину, которая точно вас успокоит.

«Невеста поневоле» Огюста Тульмуша

Женщинами на картинах Огюста Тульмуша восхищались многие. К примеру, писатель Эмиль Золя называл их «восхитительными куклами». Однако при работе над «Невестой поневоле» мастер изменил своему стилю. В центре сюжета здесь не праздная дама, а невеста, которой суждено выйти замуж по договоренности, без любви. Зрителей притягивает прямой взгляд главной героини. Две женщины утешают ее, но она ни на что не реагирует. На заднем плане художник показывает маленькую девочку, которая еще считает замужество мечтой и примеряет свадебный венок из цветов.

«Игра в прятки» Павла Челищева

В числе картин, при взгляде на которые чувствуешь внутреннее напряжение, есть и работа основателя мистического сюрреализма Павла Челищева «Игра в прятки». Взрослые ощущают тревогу, а вот детей картина притягивает. Об этом вспоминали посетители выставки в Нью-Йорке, где полотно впервые показали публике. Детвора собиралась у картины и часами высматривала в ней что-то. Любопытнее всего то, что художник изобразил здесь рождение человека. Кстати, вполне конкретного: своего внучатого племянника.

«Американская готика» Гранта Вуда

Однажды Грант Вуд увидел дом в готическом стиле. Художника он так впечатлил, что тот начал фантазировать на тему того, кто бы мог здесь жить. Так на свет появилась всемирно известная картина «Американская готика». Изображение содержит много деталей, и по мере того, как их замечаешь, полотно начинает пугать еще сильнее. Взять, к примеру, лицо дочери фермера: в нем читается обида на отца с его пуританскими взглядами на жизнь. Или окно, в котором повторяются очертания вил. Кстати, вилы, по мнению искусствоведов, — третий персонаж этой картины, создающий враждебную пропасть между фермерами и зрителями. Их очертания повторяются не только в окне, но и на одежде мужчины. Есть версия, что с помощью этого сельскохозяйственного инструмента Вуд показал, что герои на холсте отказываются впустить радость в свою жизнь.

«Этюд по портрету папы Иннокентия X работы Веласкеса» Фрэнсиса Бэкона

«Этюд по портрету папы Иннокентия X работы Веласкеса» часто включают в списки самых устрашающих произведений искусства. Эта картина является искаженной версией работы другого художника, Диего Веласкеса. В 1650 году папа Иннокентий X заказал испанскому мастеру свой портрет. Работа получилась чересчур реалистичной. Спустя годы ее увидел Бэкон. Картина так въелась в сознание художника, что на протяжении всей своей творческой жизни он постоянно возвращался к портрету папы Иннокентия X. Всего Фрэнсис Бэкон создал около 50 искаженных портретов работы Веласкеса. Один из них вы видите выше.

«Натюрморт из масок» Эмиля Нольде

Нольде был одним из первых представителей экспрессионизма. Идея этого течения заключалась в искажении реальности до такой степени, чтобы она становилась максимально субъективной. На картине «Натюрморт из масок» мастер изобразил маски в Берлинском музее. Полотно входит в список произведений искусства, которые шокируют, а порой и пугают зрителя.

«В лесной чаще» Николая Бодаревского

Героями полотен портретиста Николая Бодаревского часто становились девушки и женщины. В их числе были высокопоставленные дамы, княгини и даже императрица Александра Федоровна. Но в нашу подборку попало изображение крестьянской девочки, которая, собирая в лесу грибы, заблудилась. Героиня спряталась за дерево, чего-то испугавшись, и не может решить, что делать дальше. Как отмечают в комментариях пользователи сети, эта картина напоминает взрослым тот ужас, который испытывают дети, когда думают, что потерялись.

«Король и королева» Здзислава Бексиньского

Здзислав Бексиньский — польский художник, который писал антиутопии о конце света. Он намеренно оставил большинство своих полотен без названия: хотел избежать метафорической интерпретации картин. В случае с картиной, которую вы видите выше, художник отступил от собственного правила. Работа, на которой изображены две невидимые фигуры, закутанные в серые ткани, получила название «Король и королева».

«Голова и корзина с фруктами» Джузеппе Арчимбольдо

В число авторов, чьи работы вызывают чувство тревоги, входит и Джузеппе Арчимбольдо. Он известен благодаря своим полотнам с нарисованными фруктами, овощами, цветами и прочими предметами, которые в конечном итоге выстраиваются в изображение человека.

«Крик» Эдварда Мунка

Страдающее лицо на картине Мунка стало одним из самых знаковых образов в искусстве. По мнению самого мастера, он изобразил на холсте «бесконечный крик, пронизывающий природу». Он «услышал» его, когда однажды прогуливался на закате и увидел, как заходящее солнце окрашивает облака в кроваво-красный цвет. Кстати, ученые нашли место, где все произошло. Оно находится неподалеку от Осло у одного из фьордов.

«Плачущий мальчик» Джованни Браголина

Полотно окутано городскими легендами. В 1985 году в Британии люди массово сжигали копии этой картины. Считалось, что если в доме есть «Плачущий мальчик», то там непременно случится пожар. Изображение ребенка со слезами на глазах входит, по мнению людей, в число картин, которые вызывают тревожные чувства.

«Портрет Питера Хиггса» Кена Карри

Кен Карри — современный художник из Глазго. На его картине изображен профессор Питер Хиггс. Он стоит в темной комнате, его голова повернута на 90°, чтобы привлечь внимание зрителя. Отражение его головы покрывает некое свечение в зеркале, что создает довольно пугающий эффект ореола.

«Улыбающийся паук» Одилона Редона

В списке картин, отчего-то вызывающих чувство страха, есть полотно французского художника Одилона Редона. В период экспериментов он отошел от своих коллег-постимпрессионистов, погрузившись в темные и зловещие художественные работы. Одним из экспериментальных творений и стал жутковатый «Улыбающийся паук».

«Руки противятся ему» Билла Стоунхэма

Картина, созданная в 1972 году художником Биллом Стоунхэмом, показывает зрителям мальчика и куклу. Позади них — стеклянная дверь, к которой прислоняется множество чьих-то рук. По словам мастера, в основе этой работы лежит фотография, где художнику 5 лет. Дверной проем на этом полотне представляет собой границу между реальностью и фантазиями, а кукла — будто проводник между этими мирами. Картина получила известность в феврале 2000 года, когда была выставлена ​​на продажу в интернете. В описании продавец поведал о том, что работу Стоунхэма сопровождают привидения.

«Утреннее солнце» Эдварда Хоппера

Картина Хоппера с позитивным названием «Утреннее солнце» вызывает у зрителей отнюдь не положительные эмоции. Чем дольше смотришь на это полотно, тем больше видишь тревожных знаков на нем. На первый взгляд здесь изображена девушка, которая смотрит на солнечный день и думает о чем-то своем. Однако, если присмотреться, ее глаз начинает казаться незрячим. Вкупе с голыми стенами и высоким этажом это наводит на мысли об одиночестве, изоляции героини от всего мира.

Успокаивающий бонус: «Заводь» Томаса Коула

Если перечисленные в статье картины вызвали у вас тревожные чувства, предлагаем вам успокоиться, взглянув на работу художника-пейзажиста Томаса Коула. По мнению ученых, просмотр изображений природы оказывает такое же успокаивающее воздействие на мозг, как если бы вы сами в данный момент находились на свежем воздухе (в данном случае — у реки).