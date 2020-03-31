14 иллюстраций российской художницы, которые показывают женский быт таким, какой он есть

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Автор комиксов Bloome имеет уже более полумиллиона подписчиков в своем инстаграм-аккаунте. Главные темы иллюстраций — женский быт и девичьи проблемы, с которыми сталкивается каждая вторая, если не первая, дама.

Редакция AdMe.ru заметила, что иллюстрации Bloome показывают нашу жизнь без стеснения и приукрашивания действительности.

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Признавайтесь, в какие из описанных ситуаций вы попадаете чаще всего?

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