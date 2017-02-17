14 иллюстраций, обнажающих темную сторону современного общества

Брехт Ванденбрук (Brecht Vandenbroucke) — бельгийский художник, чьи зарисовки беспощадно отражают суть современного общества. Сатирические, местами странные и грустные, они заставляют о многом задуматься и посмотреть со стороны на мир, в котором живет каждый из нас.

AdMe.ru предлагает вам оценить работы талантливого художника. Они могут или сразу оттолкнуть вас, или навсегда запасть в душу, но точно не оставят равнодушными.

Все мы

Каждый день мы ходим по краю

Крик

Поколение ярлыков

Человеческая раса

Вся правда о фрилансе

Время выбирать

Разве это будет иметь значение?

Музыка

Демократия

Какой вариант лучше?

Гонка, которая никому не нужна

Чтобы выжить, приходится подстраиваться

Зависимость

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