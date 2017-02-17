14 иллюстраций, обнажающих темную сторону современного общества

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Брехт Ванденбрук (Brecht Vandenbroucke) — бельгийский художник, чьи зарисовки беспощадно отражают суть современного общества. Сатирические, местами странные и грустные, они заставляют о многом задуматься и посмотреть со стороны на мир, в котором живет каждый из нас.

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