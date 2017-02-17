14 иллюстраций, обнажающих темную сторону современного общества
Брехт Ванденбрук (Brecht Vandenbroucke) — бельгийский художник, чьи зарисовки беспощадно отражают суть современного общества. Сатирические, местами странные и грустные, они заставляют о многом задуматься и посмотреть со стороны на мир, в котором живет каждый из нас.
AdMe.ru предлагает вам оценить работы талантливого художника. Они могут или сразу оттолкнуть вас, или навсегда запасть в душу, но точно не оставят равнодушными.
Все мы
Каждый день мы ходим по краю
Крик
Поколение ярлыков
Человеческая раса
Вся правда о фрилансе
Время выбирать
Разве это будет иметь значение?
Музыка
Демократия
Какой вариант лучше?
Гонка, которая никому не нужна
Чтобы выжить, приходится подстраиваться
Зависимость
Источник Brecht Vandenbroucke / blogger, Brecht Vandenbroucke / instagram, Brecht Vandenbroucke / facebook
Фото на превью Brecht Vandenbroucke