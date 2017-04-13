14 иллюстраций о том, как отчаянно мы пытаемся привести себя в форму к лету
Хотя бы раз в год каждый из нас всерьез задумывается о том, чтобы подготовиться к пляжному сезону. И чем ближе лето, тем активнее мы пытаемся привести себя в форму. Но получается это отнюдь не всегда: то тренировку проспим, то на работе коллега тортик принесет. Просто напасть какая-то!
AdMe.ru предлагает вам посмеяться над героями этих забавных и чертовски правдивых комиксов.
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru