14 иллюстраций о том, как отчаянно мы пытаемся привести себя в форму к лету

Хотя бы раз в год каждый из нас всерьез задумывается о том, чтобы подготовиться к пляжному сезону. И чем ближе лето, тем активнее мы пытаемся привести себя в форму. Но получается это отнюдь не всегда: то тренировку проспим, то на работе коллега тортик принесет. Просто напасть какая-то!

AdMe.ru предлагает вам посмеяться над героями этих забавных и чертовски правдивых комиксов.

Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru

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8 Комментарии
  • 13 апреля 2017
  • 8
  • 18887

И снова немного летней наркомании

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