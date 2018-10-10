14 иллюстраций о том, как непросто живется беременной женщине (И тем, кто рядом)
Беременность — самый волнительный период в жизни женщины, которая решила подарить миру новую жизнь. Эти 9 месяцев уж точно нельзя назвать простыми. И здорово, когда на помощь будущим родителям приходит отличное чувство юмора. Ведь за это время происходит так много забавных ситуаций, что можно снять целую комедию.
Мы в AdMe.ru полнометражных фильмов пока не снимаем, а вот порадовать вас новыми иллюстрациями можем с большим удовольствием. Узнаете ли вы себя или кого-то из близких в наших историях?
Подготовка к материнству — дело серьезное
Мужьям тоже приходится непросто
Главное — ничему не удивляться
И быть готовыми к неожиданностям
Ведь против тебя весь мир. Даже любимая обувь
Жизнь каждый день подбрасывает новые испытания
Но всегда можно найти нестандартное решение
Вы замечали, что самые удобные вещи нельзя купить в магазине для беременных?
А некоторые подарки, мягко говоря, вводят в ступор
О впечатлительности беременных женщин можно слагать легенды
Иногда они раскрываются с самой неожиданной стороны
Чем ближе час икс, тем больше волнения
И паника может начаться в самый неподходящий момент
Но все испытания остаются позади, когда держишь на руках свое маленькое счастье
Изменило ли вас рождение ребенка? Или вы пока не готовы к такому серьезному шагу?
Иллюстратор Elena Sorokina специально для AdMe.ru