14 иллюстраций о том, как непросто живется беременной женщине (И тем, кто рядом)

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Беременность — самый волнительный период в жизни женщины, которая решила подарить миру новую жизнь. Эти 9 месяцев уж точно нельзя назвать простыми. И здорово, когда на помощь будущим родителям приходит отличное чувство юмора. Ведь за это время происходит так много забавных ситуаций, что можно снять целую комедию.

Мы в AdMe.ru полнометражных фильмов пока не снимаем, а вот порадовать вас новыми иллюстрациями можем с большим удовольствием. Узнаете ли вы себя или кого-то из близких в наших историях?

Подготовка к материнству — дело серьезное

Мужьям тоже приходится непросто

Главное — ничему не удивляться

И быть готовыми к неожиданностям

Ведь против тебя весь мир. Даже любимая обувь

Жизнь каждый день подбрасывает новые испытания

Но всегда можно найти нестандартное решение

Вы замечали, что самые удобные вещи нельзя купить в магазине для беременных?

А некоторые подарки, мягко говоря, вводят в ступор

О впечатлительности беременных женщин можно слагать легенды

Иногда они раскрываются с самой неожиданной стороны

Чем ближе час икс, тем больше волнения

И паника может начаться в самый неподходящий момент

Но все испытания остаются позади, когда держишь на руках свое маленькое счастье

Изменило ли вас рождение ребенка? Или вы пока не готовы к такому серьезному шагу?