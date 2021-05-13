14 героев и героинь известных экранизаций, которые на самом деле должны были выглядеть совсем по-другому

Когда фильм снимают по книге, мы волей-неволей задумываемся, а похож ли актер внешне на знакомого персонажа. Вот на Дэниела Крейга, как только его утвердили на роль агента 007, накинулись и фанаты бондианы, и маститые кинокритики. Их не устраивало то, что он блондин, а Джеймса Бонда всегда играли темноволосые артисты. Ведь в романе Бонд — брюнет.

Чем закончилась эта история, AdMe.ru ответит чуть позже. А начнем мы с других актеров и актрис, которые, как выяснилось, здорово отличаются от своих книжных персонажей. В бонусе же расскажем, почему Дэйзи из «Великого Гэтсби» одновременно и блондинка, и шатенка.

Скарлетт О’Хара — «Унесенные ветром»

Писательница Маргарет Митчелл наделила свою героиню «чуть раскосыми светло-зелеными глазами в оправе темных ресниц». А брови актрисы Вивьен Ли совсем не такие, как описано в романе: «Две безукоризненно четкие линии бровей стремительно взлетали косо вверх — от переносицы к вискам».

Рейчел — «Бегущий по лезвию»

Картина снята по книге «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Сначала лента была разбита критиками в пух и прах, но потом ее признали лучшим научно-фантастическим фильмом в истории. Вот как описана репликант Рейчел: «Черноволосая и стройная, в новых огромных очках для фильтрации пыли. Пропорции Рейчел, как он еще раз заметил, были странными; с густой массой темных волос ее голова казалась большой».

Джеймс Бонд — «Казино „Рояль“»

Когда стало известно, что Дэниела Крейга взяли на роль агента 007, на него обрушился шквал негатива. А то, что съемки начались до выбора артистов на роли злодея и девушки Бонда, подогревало атмосферу общей недоброжелательности. Но после выхода фильма отношение к актеру изменилось и британские СМИ назвали Крейга идеальным Джеймсом Бондом. Но все равно есть те, кто критикует стиль игры Крейга и даже цвет его волос: он — первый блондин среди всех артистов, игравших Бонда. Даже выходила статья под названием «Blond, James Blond» («Блонд, Джеймс Блонд». — Прим. AdMe.ru). В книге можно найти, что у Бонда стройное тело, тонкий вертикальный шрам на правой щеке, серо-голубые глаза, «жестокий» рот, короткие черные волосы.

Джон Сноу — «Игра престолов»

У Джона длинное лицо Старков, темные каштановые волосы и серые глаза — такие темные, что кажутся почти черными. В этом плане внешность Кита Харингтона — отличное попадание в образ. Но также известно, что Джон сильно похож на лорда Эддарда Старка. К тому же он отпустил бороду после ухода из Кулака. Так что в начале повествования должен быть без растительности на лице.

Анна Каренина из одноименного романа

У Анны Карениной были серые глаза и кудрявые черные волосы. Вот как Лев Толстой описывал свою героиню: «Серые глаза дружелюбно, внимательно остановились на его лице...», «На голове у нее, в черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок...». Если верить популярному утверждению о том, что Толстой списал внешность Анны с облика Марии Пушкиной, у книжной барышни действительно должны быть черные волосы, а не темно-каштановые, как у Киры Найтли. И глаза у актрисы карие, а не серые.

Дмитрий Беликов — «Академия вампиров»

Американский фильм «Академия вампиров» появился после «Сумерек», в 2014 году, но такого успеха не имел. В нем снялся Данила Козловский в роли Дмитрия Беликова — возлюбленного главной героини. Дмитрий очень красив; он худощавый, но мускулистый; ему 24 года (актеру в 2014 году исполнилось 29 лет). Несмотря на очень высокий рост, грациозен. У него правильные черты лица, темно-каштановые волосы длиной до подбородка, темно-карие глаза, загорелая кожа.

Диана — «Чудо-женщина»

Сейчас, когда мы слышим «Чудо-женщина», перед глазами возникает образ Галь Гадот. У актрисы карие глаза, а у ее персонажа — голубые. А в ранних комиксах еще и волосы были настолько черными, что отливали синевой. Некоторые художники вообще рисовали их синими.

Яра Грейджой — «Игра престолов»

Поклонники «Игры престолов» знают, что в книге Яру Грейджой зовут Аша. Она обладательница темных глаз и коротко остриженных черных волос. У нее худое лицо с большим острым носом. На шее — бледно-розовый шрам.

Сук Хи — «Служанка»

Корейский фильм «Служанка» был снят в 2016 году по роману Сары Уотерс «Тонкая работа», действие которого разворачивается в Великобритании. Героиня, от лица которой идет повествование, — обычная английская девушка со светлыми волосами: «В детстве у меня были очень светлые волосы».

Александр Морозов — «Тень и кость»

«Тень и кость» — новый сериал Netflix, события которого происходят в фэнтезийной царской России. Александр Морозов, он же Дарклинг — главный антагонист. В книге маг описан как молодой человек, выглядящий ненамного старше главной героини Алины. У него чернильно-черные волосы, «кварцевые» серые глаза и резкие, но красивые черты лица. Бен Барнс уже сыграл рокового красавца в ленте «Дориан Грей». У него темно-каштановые волосы, самому актеру 39 лет, а актрисе Джесси Мей Ли (Алина) — 25 лет. И на экране они не кажутся почти ровесниками.

Йеннифэр — «Ведьмак»

Йеннифэр — красавица, чья внешность — результат воздействия чар. Но Геральт, будучи ведьмаком, замечает малейшие недостатки: «Ее левое плечо чуть выше правого. Ее нос немного длинноват. Ее губы немного узкие. Ее подбородок чуть скошен. Ее брови немного неровные».

Милдред Рэтчед — «Пролетая над гнездом кукушки»

Сестра Рэтчед из романа «Пролетая над гнездом кукушки» стала практически каноничным злодеем. В книге женщина имела идеальную кожу — «как эмаль», лицо — «как у дорогой куклы». Несмотря на такую милую внешность, она запугивала обитателей психлечебницы: «Спокойная улыбка, оттиснутая из красного пластика; чистый, гладкий лоб, ни единой морщинки на нем, чтобы показать слабость или беспокойство».

Арвен — «Властелин колец»

Красавица-эльфийка Арвен, которую сыграла Лив Тайлер, оказывается, должна быть очень похожа на отца: «Напротив Элронда сидела прекрасная, словно фея, гостья, но в чертах ее лица, женственных и нежных, повторялся или, вернее, угадывался мужественный облик хозяина дома, и, вглядевшись внимательнее, Фродо понял, что она не гостья, а родственница Элронда».

Росомаха — серия фильмов «Люди Икс»

Хью Джекман, можно сказать, сроднился с образом Логана. Хотя в комиксах его персонаж Росомаха — среднего роста канадец, по внешнему виду — заросший оборотень с характерной прической, с черными волосами. А актер — высокий красавец-австралиец из драмтеатра. Но игра Джекмана была так хороша, что хамоватый супергерой полюбился публике, и актер исполнял эту роль в восьми фильмах.

Бонус: Дэйзи — «Великий Гэтсби»

У Дэйзи светлые или каштановые волосы? В книге Фицджеральда есть два упоминания цвета ее волос. «Она не похожа на своего отца, — объяснила Дэйзи. — Она похожа на меня. У нее мои волосы [желтые] и форма лица». И второй кусочек текста: «Он слегка менял руку, а один раз поцеловал ее темные блестящие волосы». Просто дело в авторской ошибке! Да, такое случается.