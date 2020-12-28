14 деталей известных картин, которые видны каждому, но понятны единицам

Искусство — штука невероятно субъективная. Можно годами любоваться картиной и не замечать важной детали, которая и раскрывает всю суть. А можно с первого раза разглядеть все тонкости, но все равно не догадаться, что именно этим хотел сказать автор.

Мы в AdMe.ru обожаем докапываться до самой сути произведений, что и сделали в очередной раз.

«Медуза Горгона», Караваджо

Полотно закреплено на щите. В действительности это самый настоящий щит, он даже вполне сгодился бы во время боя. Но, к счастью, никогда так не использовался. Из-за выпуклой поверхности картина выглядит по-разному с разных сторон. И если ходить вокруг головы, начинает казаться, что змеи живые. Это очень мощный эффект, изобретенный Караваджо. Живости картине добавляет и странная гримаса Горгоны — художник, вероятно, использовал свое собственное отражение, отчего лицо Медузы очень асимметрично.

«Дони Тондо», Микеланджело

Такого до Микеланджело еще не делали — ни у одного из изображенных нет нимба или свечения. Это в первую очередь люди, а уже потом символы. Младенец просто резвится на плече у Марии, да и сама она далека от идеалов красоты. Мужеподобные черты, мощные руки с выделяющимися бицепсами. Вполне возможно, что именно так на самом деле и могла выглядеть Мария, ведь она была из сельской семьи, да еще и замужем за плотником.

«Мадонна дель Импанната», Рафаэль Санти

Картина изображает Святое семейство в интерьере. Интереснее всего окно на заднем плане. Это так называемое окно импанната, говорящее об обычае того времени. Выдвижное утепленное тканью или плотной бумагой окно пропускало свет, но не выпускало тепло, так что семейство могло экономить на отоплении.

«Мадонна в кресле», Рафаэль Санти

Здесь все вымышленное, кроме единственной детали. Она выдает, для кого написана картина. Рафаэль создал ее в 1514 году для Папы Римского Льва Х. Об этом говорит ручка кресла, на котором сидит Мадонна. Кресла подобного типа обычно предназначались для первых лиц Папского двора.

«Портрет молодого человека», Россо Фьорентино

Картина изображает аристократического молодого человека, он, несомненно, богат. И об этом говорит не столько восточный ковер, сколько простое черное платье. Дело в том, что именно черная ткань в XVI веке была самой дорогой, поскольку для хорошей одежды зачастую использовался черный лен. Лучшие сорта льна импортировались из Фландрии, Германии и Франции.

«Бегство в Египет», Тинторетто

Холст предлагает необычную интерпретацию распространенной в венецианском искусстве сцены — бегства в Египет. Вот только на картине вы практически не найдете ничего восточного. Разве что пальма в правом углу. Остальные пейзажи — это сельская местность провинции Венето. По замыслу художника, родные просторы сопровождают и защищают путников в дороге.

«Поклонение пастухов», Тинторетто

Можно сказать, что истинным главным героем композиции здесь является свет. Он проникает вниз сквозь дыры в черепице на крыше и освещает самые важные элементы картины. Чтобы лучи получились максимально естественными, Тинторетто сначала вылепил небольшие фигурки из глины и воска и затем расставил среди них свечи. Чтобы в точности увидеть, как и куда ложатся тени.

«Бульвар Капуцинок», Клод Моне

В это трудно поверить, но за 2 года до написания картины платанов на бульваре не было. Их срубили на дрова, как и в других районах города, пострадали даже Елисейские Поля. В 1871 году в Париже произошла революция. Время было тяжелое, люди голодали, отапливать жилье было нечем. Париж оправился от этого ужаса очень быстро. И даже вновь высадили платаны на бульварах. Сам Моне во время Парижской коммуны уезжал из города в Англию.

«Сикстинская Мадонна», Рафаэль Санти

Зеленый занавес и коричневая доска внизу картины — это не просто детали для заполнения фона. Рафаэль изобразил их специально. Картина была заказана для Ватикана. Она должна была висеть над гробом Папы Римского Сикста IV (занимал папский пост с 1471 года по 1484-й, покровительствовал искусствам, его именем названа Сикстинская капелла). Гроб Сикста IV должен был находиться в нише. Рафаэль изобразил внизу картины его край. Получалась иллюзия, будто на настоящий гроб опираются ангелочки. А с небес в темноту ниши сквозь занавес спускается сама Мадонна.

«Демон сидящий», Михаил Врубель

Современники Врубеля сомневались, что «Демон» относится к живописи. Настолько его работа была необычно написана. Художник работал частично мастихином (металлическая лопатка для удаления лишней краски), нанося изображение дробно. Поверхность похожа на калейдоскоп или кристалл. Такая техника вызревала у мастера долго. Его сестра Анна вспоминала, что Врубель интересовался в гимназии выращиванием кристаллов. А в молодости обучался у художника Павла Чистякова. Тот учил разделять пространство на грани, выискивая объем.

«Щегол», Карел Фабрициус

В отличие от многих других обманок того времени у работы Фабрициуса есть одна существенная особенность. Художник брал линзу и размещал ее позади себя, чтобы в ней отражался нужный объект. Сам художник на самодельном штативе улавливал зеркальцем отражение и держал его перед собой.

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Художник подбирал цвет такой же, как в зеркале, работая на границе между его краем и холстом. Как только цвет был четко подобран, визуально граница между отражением и холстом исчезала. Потом зеркальце чуть сдвигалось и подбирался цвет другого микроучастка. Так переносились все нюансы и даже расфокусировка, возможная при работе с линзами. Это почти фотография.

«Молочница», Ян Вермеер

Передник женщины написан почти чистым ультрамарином. Это очень смело со стороны художника. Такая краска была очень дорогой и редкой. Она стала более доступна лишь в 1826 году, когда научились производить ее искусственно. Обычно ее сильно разбавляли, чтобы хватило надолго. Но Вермеер намеренно идет на такой шаг, украшая простую девушку очень ярким нарядом. Ведь именно ярко-синий цвет делает образ простой девушки возвышенным и индивидуальным. Поэтому от него сложно оторвать взгляд. Конечно, и другие художники использовали чистый ультрамарин до Вермеера. Но при этом их картины были посвящены богиням и богам.

«Возвращение блудного сына», Рембрандт

После того как кредиторы отобрали у Рембрандта дом и его богатую коллекцию, художнику пришлось переселиться на окраину города. Чтобы Рембрандт спокойно работал в своей мастерской, его едва подросший сын Титус организовал предприятие по продаже картин отца и других художников. Но Титус внезапно умер от чахотки. Только работа могла спасти Рембрандта от полного безумия. Он решил написать «Блудного сына». Как оплот своей мечты однажды вновь обнять своего мальчика.

«Звездная ночь», Винсент Ван Гог

«Звездная ночь» — это воображаемый, а не реальный пейзаж. Этот факт очень важен. Потому что Ван Гог почти всегда работал с натуры. Но в тот раз у него не было выбора — Ван Гог находился в лечебнице в Сен-Реми. Больным не разрешали выходить на улицу. Даже работать в своей палате воспрещалось — художнику выделили под мастерскую отдельную комнатку. Так что зря исследователи пытаются узнать созвездие или определить название городка. Все это Ван Гог взял из своего воображения. И именно поэтому до конца жизни считал эту свою картину абсолютно неудачной.