14 честных комиксов о родительстве, в которых любая мама узнает себя

Элизабет Тон (Liesbeth Ton) — иллюстратор, дизайнер открыток из Нидерландов, а еще мама трех замечательных детей. Именно в материнстве и родительских заботах художница черпает вдохновение, перенося на бумагу курьезные ситуации, которые случаются благодаря детям каждый день.

AdMe.ru собрал 14 жизненных комиксов о прелестях родительства, в которых каждая мама узнает себя.

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А вы узнали в какой-нибудь иллюстрации Элизабет себя? Или вы можете рассказать свою курьезную историю в жанре «Я и мой ребенок»? Поделитесь с нами в комментариях, мы в редакции очень любим истории из жизни.

Фото на превью betje_com / instagram

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