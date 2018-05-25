14 честных комиксов о родительстве, в которых любая мама узнает себя
Элизабет Тон (Liesbeth Ton) — иллюстратор, дизайнер открыток из Нидерландов, а еще мама трех замечательных детей. Именно в материнстве и родительских заботах художница черпает вдохновение, перенося на бумагу курьезные ситуации, которые случаются благодаря детям каждый день.
AdMe.ru собрал 14 жизненных комиксов о прелестях родительства, в которых каждая мама узнает себя.
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А вы узнали в какой-нибудь иллюстрации Элизабет себя? Или вы можете рассказать свою курьезную историю в жанре «Я и мой ребенок»? Поделитесь с нами в комментариях, мы в редакции очень любим истории из жизни.
Фото на превью betje_com / instagram