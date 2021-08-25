14 комиксов о нас с вами, которые покоряют искренностью и простотой с первого взгляда

Лучшее, что может случиться с нами, когда мы рассматриваем комиксы, — это узнать себя и подумать: «Надо же, а ведь верно, в жизни все именно так». И поэтому подобные иллюстрации так ценны. Комиксы художницы Ланы Бутенко цепляют зрителей тем самым чувством узнавания, которое так хочется уловить и не отпускать. Ведь в них тем или иным образом отражена жизнь каждого из нас — настолько они точны и правдивы.