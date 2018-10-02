14 человек, которые превратили вышивку в новый вид искусства

Вышивка нередко ассоциируется у нас со средневековыми дамами, которые коротали дни за рукоделием в ожидании принца, и уроками труда в школе. Но есть мастерицы, которые доказывают: это искусство, и искусство современное. Каждое их творение — шедевр, призванный украшать, радовать и напоминать о лучших моментах жизни. Невозможно не влюбиться в вышивку, когда в нее вложена бездна вдохновения и любви к своему делу.

AdMe.ru предлагает вместе восхититься чудесами, созданными с помощью ниток, иголок и капельки волшебства.

1. Лера Петунина

2. Fistashka Art

3. Катерина Марченко

4. Таисия Ковалева

5. Шина Лиам

6. Келли Райан

7. Эмили Феррис

8. Kimber

9. elenamoart

10. Лиза Смирнова

11. The Monsters Lounge Embroidery

12. Хлоя Джо

13. stitchwhat

14. shimunia

А так выглядит мастерская вышивальщицы Лизы Смирновой

А вы умеете вышивать?

Фото на превью sheenaliam / Instagram, shimunia / Instagram

66 На склад!
5 Комментарии
  • 2 октября 2018
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  • 10390

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