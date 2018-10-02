14 человек, которые превратили вышивку в новый вид искусства

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Вышивка нередко ассоциируется у нас со средневековыми дамами, которые коротали дни за рукоделием в ожидании принца, и уроками труда в школе. Но есть мастерицы, которые доказывают: это искусство, и искусство современное. Каждое их творение — шедевр, призванный украшать, радовать и напоминать о лучших моментах жизни. Невозможно не влюбиться в вышивку, когда в нее вложена бездна вдохновения и любви к своему делу.