14 бабушкиных советов, которые вводят в ступор молодых мам

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Бабушки — это просто кладезь полезной информации. Они всегда готовы помочь нам, подсказать, дать совет по любому вопросу. Порой их опыт помогает нам избежать ошибок, но некоторым странным рекомендациям все же не стоит следовать. Лучше доверять логике, здравому смыслу и современным экспертам.

Мы в AdMe.ru решили проиллюстрировать некоторые самые странные советы и приметы для молодых мам, в которые кто-то до сих пор еще верит.

1. Нельзя надевать на ребенка новую одежду, потому что у нее слишком грубая ткань

Самое главное требование к одежде малыша: она должна быть изготовлена из натуральных материалов (например, из хлопка или льна). Такие ткани приятны на ощупь, не содержат «химии» и легко стираются.

2. Нельзя целовать малыша, ведь во рту очень много микробов

Врачи и психологи постоянно спорят на эту тему. Одни утверждают, что через поцелуи могут передаваться болезни полости рта и вирусные заболевания, другие говорят, что поцелуи необходимы для развития ребенка. Большинство мам и без специалистов понимают, что малышу нужна любовь, а поцелуи и объятия — один из лучших способов ее выражения.

3. Не стоит покупать игрушки, пока малыш сам не попросит

Игрушки необходимы крохе еще задолго до того момента, как он научится говорить. С их помощью он начинает познавать мир, изучать все вокруг. Уже 3-месячный малыш будет проявлять интерес к яркому музыкальному мобилю над кроваткой, а задача мамы — подогревать этот интерес и предлагать на каждый возраст ребенка новые забавы.

4. Если есть мороженое при беременности, ребенок может простудиться

Мороженое, а тем более его холод, не «попадает» к малышу напрямую. Через пуповину к нему поступают лишь питательные вещества из лакомства: белки, жиры, углеводы. Никаких специальных диет для беременных при нормальном течении беременности не существует.

5. Нельзя брать ребенка на руки, когда он плачет, чтобы не привыкал

Важно помнить о том, что младенцы обычно не плачут просто так. Пока дети еще не умеют говорить, крики и плач — их способ общения с окружающим миром, а в маминых руках они чувствуют себя защищенными и любимыми.

6. Если делать малышу массаж, можно «отбить печень»

Педиатры рекомендуют делать легкий массаж младенцам чуть ли не с первых дней их жизни: он расслабляет чрезмерно напряженные мышцы, да и просто приятен малышу. Безусловно, даже в лечебном детском массаже применяются только проверенные безболезненные техники, поэтому за печень и другие органы ребенка можно быть спокойными.

7. Нужно выворачивать наизнанку одежду малыша, если он болеет ветрянкой, тогда не будет чесаться

При ветрянке папулы (прыщики) в любом случае будут чесаться, вне зависимости от того, надета вещь как обычно или наизнанку. Чтобы помочь крохе, лучше обратиться к действенным методам по облегчению зуда, например чаще купать ребенка или использовать антигистаминные средства.

8. Можно натирать десны чесноком, чтобы зубки прорезались быстрее

Желудок малыша очень чувствителен, поэтому до возраста 3–4 лет (когда зубы уже, разумеется, прорезались) свежий чеснок детям давать не рекомендуется совсем, в вареном виде его можно добавлять в пищу малыша уже с 8–9 месяцев. А для прорезывания все же лучше использовать специальные грызунки, они безопасны и не травмируют десны малыша.

9. Нельзя приучать ребенка к яркому и надевать на него цветную одежду, иначе потом он будет делать тату и пирсинг

Психологи утверждают, что татуировки имеют связь с самовыражением человека, желанием выделиться, самоутвердиться и отгородиться от своих страхов. Связь тату с ношением яркой одежды в детстве не доказана. К слову сказать, татуировки люди делали и в древности, когда у них еще не было возможности носить вещи из ярких тканей.

10. Необходимо тщательно мыть грудь перед кормлением, потому что на ней всегда много пыли

Частое мытье груди и обработка антисептическими препаратами могут навредить маме и малышу. Защитный слой полезных бактерий будет раз за разом смываться с кожи, и ребенок не получит их вместе с молоком, а мама рискует приобрести трещины на груди.

11. Следует туго пеленать малыша, чтобы ножки выросли прямыми

Сегодня специалисты сходятся во мнении, что тугое пеленание только доставляет малышу дискомфорт и никак не влияет на кривизну его ног, зато может вызвать дисплазию. Педиатры рекомендуют свободное пеленание или отказ от пеленания вообще.

12. Нужно подвязывать детям нижнюю челюсть, если они спят с открытым ртом

Скорее всего, малыш просто не может свободно дышать носом. Необходимо прочистить носовые пазухи, увлажнить воздух в комнате, а не подвязывать челюсь платком: так младенец точно не заснет.

13. Надо дать пососать хвост селедки, если у ребенка подозревают дисплазию

Дисплазия тазобедренного сустава — заболевание, которое может диагностировать и вылечить только врач. Не стоит заниматься самолечением и пробовать народные методы: это может лишь ухудшить ситуацию. К слову, рыбу (отварную) педиатры относят к поздним прикормам и рекомендуют вводить в рацион ребенка не раньше 8 месяцев. О сырой, копченой, соленой рыбе речи совсем не идет.

14. Стоит надевать на ребенка чепчик, ведь без него малыш может стать лопоухим

Форма ушной раковины и мочки уха обусловлена генетически. Лопоухость ребенка чепчик не излечит, а вот способствовать перегреву может запросто. Поэтому важно следить за температурой в помещении и не одевать малыша слишком тепло.

Бонус: самые странные приметы, которые мы не осмелились изобразить

Если ребенок плохо спит, значит, у него на спине растет пушок, который мешает сну. Нужно скатать из хлебного мякиша шарик и водить им по спине малыша, чтобы содрать этот пушок.

Рыбу детям не стоит давать, пока они не научатся говорить, а то будут немыми.

Нельзя, чтобы ребенок спал при включенном свете, иначе глаза выцветут.

Если в роддоме начнет приливать молоко, нужно найти санитарку-уборщицу, чтобы она размяла груди.

Ребенок плачет — срочно к врачу, ведь здоровые дети не плачут.

А какие дикие советы по уходу за детьми попадались вам? Делитесь ответами в комментариях, посмеемся вместе.