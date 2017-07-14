13 жизненных комиксов о том, как непросто живется девушкам летом
Женская половина коллектива AdMe.ru постаралась вспомнить все причины, из-за которых девушки недолюбливают лето, чтобы потом нарисовать эти ироничные и милые комиксы, в которых каждая узнает себя.
Макияж, потекший через 5 минут после нанесения, или ляжки, натертые до красноты, — все это прекрасной половине человечества ох как знакомо.
Твои ляжки не знают о том, что ты похудела
А «этим самым» дням вообще пофигу, что ты впервые за год выбралась на море
У всех босоножек есть одна общая проблема
Летние шорты бывают исключительно двух видов
О романтичном образе в юбке-разлетайке вообще можно забыть
Вот если бы на голове волосы росли так же быстро, как на ногах
Неправильная осанка — твой злейший враг в жару
Ношение колец летом напоминает средневековую пытку
Твой прекрасный цветочный аромат притягивает не только мужчин
О летнем макияже лучше вообще забыть
А присесть в узком платье на лавочку могут только самые отважные
Комбинезон — это нереально крутая вещь до тех пор, пока ты не решишь зайти в уборную
А производители купальников не знают, что такое золотая середина
Иллюстратор Astkhik Rakimova специально для AdMe.ru