13 жизненных комиксов о том, как непросто живется девушкам летом

Женская половина коллектива AdMe.ru постаралась вспомнить все причины, из-за которых девушки недолюбливают лето, чтобы потом нарисовать эти ироничные и милые комиксы, в которых каждая узнает себя.

Макияж, потекший через 5 минут после нанесения, или ляжки, натертые до красноты, — все это прекрасной половине человечества ох как знакомо.

Твои ляжки не знают о том, что ты похудела

А «этим самым» дням вообще пофигу, что ты впервые за год выбралась на море

У всех босоножек есть одна общая проблема

Летние шорты бывают исключительно двух видов

О романтичном образе в юбке-разлетайке вообще можно забыть

Вот если бы на голове волосы росли так же быстро, как на ногах

Неправильная осанка — твой злейший враг в жару

Ношение колец летом напоминает средневековую пытку

Твой прекрасный цветочный аромат притягивает не только мужчин

О летнем макияже лучше вообще забыть

А присесть в узком платье на лавочку могут только самые отважные

Комбинезон — это нереально крутая вещь до тех пор, пока ты не решишь зайти в уборную

А производители купальников не знают, что такое золотая середина

Иллюстратор Astkhik Rakimova специально для AdMe.ru

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