13 задорных комиксов, после просмотра которых каждая мама воскликнет: «Это же обо мне!»

Мама 2 детей Ольга Алексеева в своем инстаграме рисует ситуации из жизни, в которых узнает себя каждый родитель. Ее работы полюбились многим не только своей искренностью, но и тем, что они никогда не обходятся без юмора.

Мы в AdMe.ru уже не в первый раз публикуем комиксы Ольги и уверены, что после их просмотра вы воскликнете: «Все в точку!»

А что будет, если... Пофантазируем

О чем думают дети

«Это самое странное воспоминание. У кого такое было? Возвращаешься из роддома, а старший ребенок стал настолько большим, что в это невозможно поверить»

«Я думаю, что именно так видят мою подготовку к звонкам мои друзья. Иначе это не объяснить»

«Беседа с младшей племянницей»

«Когда подхожу к дому и слышу крики и ссоры своих детей, я хочу бежать. Бежать, бежать. Далеко, далеко»

«Что я поняла за все время родительства: или ты учишься легко расставаться со своими планами, или тебе конец»

«Очень общительный у меня ребенок»

«С первым каждый месяц отмечали, а со вторым...»

«Столько новых способностей развиваешь в родительстве. Быть термометром — одна из них»

Банально, но так жизненно

«Ничего с собой поделать не могу. А у вас получается вернуться?»

«Когда на 4 часа оставила мужа с детьми»