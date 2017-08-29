13 вещей, на которые становится пофиг после 30

Человек может почувствовать перемены в 27, а может и в 35. Но в любом случае 30 лет — это некий рубеж, пройдя через который почти каждый становится другим человеком.

AdMe.ru считает, что нет ничего лучше, чем однажды осознать, какой же ты был раньше ребенок, раз тебя волновали все эти глупости, и как же круто быть 30-летним и не обращать внимание на...

На модные тренды

На недостатки своей фигуры

На сплетни

На чужие ожидания

На мнение о твоей второй половинке

На то, как отмечать свой день рождения

На понты

На социальные сети

На то, что ты до сих пор не замужем

На то, как выглядишь в зимней одежде

На личную жизнь знаменитостей

На чужое мнение

Иллюстратор Astkhik Rakimova специально для AdMe.ru

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9 Комментарии
  • 29 августа 2017
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