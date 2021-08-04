13 вещей, которые совсем недавно стоили баснословных денег, а сегодня бери не хочу

Времена меняются, а вместе с ними меняются и ценности. Те вещи, которые еще 10 лет назад могли себе позволить только избранные, сейчас мы лениво складываем в корзину интернет-магазина, чтобы когда-нибудь купить под настроение. Может быть. Ведь гораздо лучше потратить ползарплаты на яркие кеды, в которых можно ходить везде, чем на туфли с красной подошвой.

Мы в AdMe.ru решили понять, какие атрибуты «богатой» жизни из прошлого мы теперь считаем ненужной тратой денег, и список получился довольно внушительный.

Спасибо той женщине, которая однажды решила, что кеды круче, чем каблуки



Кто бы мог подумать, что отдых на ферме станет популярным? Хотя почему бы и нет, если ферма итальянская

Ради красивого загара мы когда-то были готовы на все. Даже морковку лопали

Оказалось, что брендовые вещи могут стоить копейки, а в спортивном костюме можно ходить не только в спортзал



Даже самый крутой домашний кинотеатр не сравнится с попкорном на премьере



Пластические хирурги, конечно, молодцы, но естественная красота ценится все больше

Заказать клининг в наше время означает сэкономить время, силы и деньги. Серьезно, посчитайте

Сейчас все могут позволить себе купить посудомойку. Но вот куда ее ставить?

Когда-то новостройки ценились куда больше, но с тех пор мы в них пожили и кое-что поняли про старые дома



Зеркальный шкаф-купе недавно хотели все. А потом мы попробовали его отмыть

Раньше громкий разговор с собой выдавал богача, который случайно оказался среди простых людей. А сейчас беспроводные наушники есть у всех



В конце концов еда бедных японских рыбаков стала тем, чем должна быть — фастфудом. Скорее бы и с омарами так случилось



Ну когда же уже можно будет не париться и просто звонить с фотоаппарата?