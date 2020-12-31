13 великих людей, чьи настоящие имена звучат не так, как мы привыкли

Псевдоним в творческой среде — привычное дело. Его миссия может быть различной. Например, дополнить образ, застраховать себя от нападок, обойти сословные предрассудки или выделиться на фоне знаменитых однофамильцев. Вторые имена ярко иллюстрируют, насколько разнообразны судьбы великих людей и их фантазия. Кто-то вслепую выбирает имя из газеты, а кто-то возвращает себе фамилию рода.

AdMe.ru стало интересно, как всемирно известные люди выбирали имена, дошедшие до нас через столетия.

Сандро Боттичелли

Настоящее имя: Алессандро ди Мариано ди Ванни Филипепи. Автор картины «Рождение Венеры» и ученик Леонардо да Винчи выбрал простой псевдоним — «бочонок». Такое прозвище досталось художнику от старшего брата, который был крупного телосложения.

Вольтер

Настоящее имя: Франсуа-Мари Аруэ. В детстве французского философа и писателя называли «маленький волонтер», это могло повлиять на выбор псевдонима. По другой версии, слово «Вольтер» получилось в результате перемены слогов названия родного города публициста, Эрво: Airvault, vault-air.

Парацельс

Настоящее имя: Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм. По одной из версий, Парацельса назвали таким именем друзья. Они сравнивали врача, открывшего токсикологию как науку, с древнеримским ученым в области медицины Цельсом. Приставка «пара» в данном случае означает «превзошедший».

Иван Айвазовский

Настоящее имя: Ованнес Айвазян. Российский художник-маринист имел армянские корни. Во время учебы в Императорской академии художеств его называли Иван Гайвазовский. Став популярным в России и отправившись в Европу, в 23 года живописец взял фамилию Айвазовский.

Максим Горький

Настоящее имя: Алексей Пешков. Первые работы русский писатель с непростой судьбой подписывал именем Иегудиил Хламида. Далее под известным нам псевдонимом вышел рассказ «Макар Чудра». Максимом звали отца и сына автора. Горький, потому что в своих произведениях он писал о неприятной и грустной жизни России.

Эль Греко

Настоящее имя: Доменикос Теотокопулос. Свои картины греческий живописец, скульптор и архитектор подписывал полным именем на родном языке. Но так как он переехал в Италию, а затем в Испанию, художнику дали прозвище Эль Греко, означающее «греческий».

Николай Гоголь

Настоящее имя: Николай Яновский. По одной из версий, Гоголь — фиктивная часть двойной фамилии, которую писатель получил от деда. Афанасий Демьянович родился в семье священника, но не пошел по стопам отца. Женившись и получив имение в качестве приданого, он озадачился получением статуса дворянина. Происхождение мужчины осложняло решение вопроса. Тогда Афанасий Демьянович предъявил поддельный документ, получил дворянский титул и передал следующим поколениям обновленную фамилию.

Мольер

Настоящее имя: Жан-Батист Поклен. Возможно, псевдоним французского драматурга, актера и создателя классической комедии имеет отсылку к одному из населенных пунктов Франции с аналогичным названием.

Иероним Босх

Настоящее имя: Ерун Антонисон ван Акен. Псевдоним имеет отсылку к названию родного города голландского художника — «Герцогский лес».

О. Генри

Настоящее имя: Уильям Сидни Портер. «Я сказал другу: „Мне нужен литературный псевдоним, помоги придумать“. Он предложил взять газету и выбрать имя из первого случайного списка известных людей... Мой взгляд упал на имя Генри. „Сгодится для фамилии, — сказал я. — Теперь имя, я хочу что-нибудь короткое“. „Тогда почему бы тебе не использовать просто букву?“ — спросил мой друг. „Хорошо, — сказал я, — О — это самая легкая для написания буква...“»

Пабло Пикассо

Настоящее имя: Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо. Длинный ряд слов включает имена предков художника и святых, фамилию матери (Пикассо) и отца (Руис).

Бенедикт Спиноза

Настоящее имя: Барух Спиноза. После смерти отца голландский философ изменил свое еврейское имя на латинское — Бенедиктус («благословенный»).

Эдгар Дега

Настоящее имя: Илер-Жермен-Эдгар де Га. Когда отец художника-импрессиониста переехал во Францию, он изменил фамилию с Дега на Де Га, более аристократический манер. К 30 годам Эдгар вернул первоначальную фамилию своего рода.