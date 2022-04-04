13 ситуаций на шопинге, которые вызывают одновременно смех и нервный тик

Одни люди не особо любят шопинг, тогда как для других он сродни сеансу у психолога: успокаивает и повышает настроение. Но ходить по магазинам приходится всем, ведь джинсы рвутся, майки изнашиваются, а косметика заканчивается. Зато вернуться с шопинга можно не только с покупками, но и с крутыми историями.

Мы в AdMe.ru вспомнили о различных неловких случаях, часто происходящих в магазинах, и нарисовали о них комиксы.

Размерная сетка способна больно ранить самооценку

Порой мода играет против нас

Почему-то даже честные люди начинают нервничать, когда на них реагирует рамка у выхода

Иногда хочется просто походить и посмотреть на вещи, но многие продавцы люто ненавидят «зыринг»

Казалось бы, человек носит обычный размер одежды. Но попробуй-ка найти нужную вещь

Найти подходящий оттенок тонального крема — это как выиграть в лотерею: шансы примерно равны

Почему нет инструкций о том, что делать, если при примерке вещь начала буквально распадаться на части?

Порой кажется, что в магазинах устанавливают чудозеркала, в которых покупатель выглядит стройнее, моложе и фигуристее

То чувство, когда покупаешь вещь из новой коллекции, а спустя несколько дней...

На картинках модные образы выглядят очень круто. Жаль, что на деле в таком виде порой стыдно выйти из дома

Хотелось бы попросить человека, который проектирует примерочные, делать их чуточку больше. Например, такими, чтобы в них можно было развернуться

Есть ли среди нас хоть один человек, который никогда не врезался в прозрачные стеклянные двери и перегородки?

То чувство, когда примеряешь обувь и среди десятков пар находишь настоящий клад. Правда, он уже кому-то принадлежит