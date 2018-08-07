13 типов парней, которые можно встретить на первом свидании

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Каждое свидание — это отдельная история, в которой встречаются свои неповторимые персонажи. Но есть определенные типы мужчин, встречающиеся чаще всего. Вот про них-то мы и нарисовали комиксы, чтобы вместе посмеяться и вспомнить о своих самых любопытных и забавных свиданиях, прошедших не так гладко, как хотелось бы.