13 типов парней, которые можно встретить на первом свидании
Каждое свидание — это отдельная история, в которой встречаются свои неповторимые персонажи. Но есть определенные типы мужчин, встречающиеся чаще всего. Вот про них-то мы и нарисовали комиксы, чтобы вместе посмеяться и вспомнить о своих самых любопытных и забавных свиданиях, прошедших не так гладко, как хотелось бы.
AdMe.ru нарисовал 13 комичных иллюстраций о свиданиях, на которых что-то пошло не так.
Следователь
Щедрый
Маньяк
Брутал
Маменькин сынок
Нарцисс
Бабник
Отец-одиночка
Страдающий по бывшей
Мачо
Лжемачо
Зануда
Не бывает идеального первого свидания. Хотя нет, минуточку. Вот оно:
А какие забавные персонажи попадались вам на свидании? Расскажите нам свою историю.
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru