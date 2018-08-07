13 типов парней, которые можно встретить на первом свидании

Каждое свидание — это отдельная история, в которой встречаются свои неповторимые персонажи. Но есть определенные типы мужчин, встречающиеся чаще всего. Вот про них-то мы и нарисовали комиксы, чтобы вместе посмеяться и вспомнить о своих самых любопытных и забавных свиданиях, прошедших не так гладко, как хотелось бы.

AdMe.ru нарисовал 13 комичных иллюстраций о свиданиях, на которых что-то пошло не так.

Следователь

Щедрый

Маньяк

Брутал

Маменькин сынок

Нарцисс

Бабник

Отец-одиночка

Страдающий по бывшей

Мачо

Лжемачо

Зануда

Не бывает идеального первого свидания. Хотя нет, минуточку. Вот оно:

А какие забавные персонажи попадались вам на свидании? Расскажите нам свою историю.

Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru

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1 Комментарии
  • 7 августа 2018
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