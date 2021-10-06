13 ситуаций, в которых разница между девушкой и женщиной видна как на ладони

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В юности могло казаться, что наши мамы ведут себя странно. Вместо гулянок до утра они предпочитали тихое чтение дома, вместо яркой модной одежды — удобные наряды. Позже многие начинают понимать, почему с возрастом меняются приоритеты.

Мы в AdMe.ru нарисовали комиксы о том, что отличает молоденьких девушек от более зрелых и опытных дам. Правда, у них есть кое-что общее, о чем мы расскажем в бонусе.

Девочка стремится уйти из дома, женщина — домой поскорее вернуться

С годами тишина становится ценностью

Зрелая женщина знает, чего хочет, и не боится говорить о своих желаниях

Девушка хочет отдохнуть от родителей, женщина — от семейных хлопот

Для девушек дети — цветы жизни. Но они еще не знают, что заботиться о таких цветочках ой как непросто

Комфорт — это то, что выберет более зрелая дама

С годами приходит трезвый взгляд на отношения

Женщина уже не живет в пустых мечтаниях

И умеет баловать себя сама

А еще знает, что в любой ситуации лучше перестраховаться

С годами многие вообще начинают любить то, что приносит пользу

«Совы» нередко превращаются в «жаворонков», когда становятся старше

С возрастом приходит понимание, насколько важно любить себя

Бонус: но кое-то остается неизменным