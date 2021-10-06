13 ситуаций, в которых разница между девушкой и женщиной видна как на ладони
В юности могло казаться, что наши мамы ведут себя странно. Вместо гулянок до утра они предпочитали тихое чтение дома, вместо яркой модной одежды — удобные наряды. Позже многие начинают понимать, почему с возрастом меняются приоритеты.
Мы в AdMe.ru нарисовали комиксы о том, что отличает молоденьких девушек от более зрелых и опытных дам. Правда, у них есть кое-что общее, о чем мы расскажем в бонусе.
Девочка стремится уйти из дома, женщина — домой поскорее вернуться
С годами тишина становится ценностью
Зрелая женщина знает, чего хочет, и не боится говорить о своих желаниях
Девушка хочет отдохнуть от родителей, женщина — от семейных хлопот
Для девушек дети — цветы жизни. Но они еще не знают, что заботиться о таких цветочках ой как непросто
Комфорт — это то, что выберет более зрелая дама
С годами приходит трезвый взгляд на отношения
Женщина уже не живет в пустых мечтаниях
И умеет баловать себя сама
А еще знает, что в любой ситуации лучше перестраховаться
С годами многие вообще начинают любить то, что приносит пользу
«Совы» нередко превращаются в «жаворонков», когда становятся старше
С возрастом приходит понимание, насколько важно любить себя
Бонус: но кое-то остается неизменным
Какие различия вы бы еще добавили к нашему списку? В скольких пунктах узнали себя или знакомых?
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