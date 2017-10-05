13 реальных вещей, которые считаются проклятыми

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Каждая вещь имеет свою историю, которая иногда бывает мистической и даже зловещей. За некоторыми предметами и реликвиями из поколения в поколение тянется шлейф пугающих историй. Мы в AdMe.ru поразились, как такое может быть, и заодно попробовали найти рациональное объяснение этим загадочным вещам.

13. Картина Ивана Крамского «Русалки»

Художник Иван Крамской знал, что, согласно поверьям, русалками становились утонувшие девушки, но в мистику не верил и изобразил их на картине. Картину купил собиратель Третьяков, и с ней стали происходить загадочные вещи: в первую ночь упал пейзаж Саврасова «Грачи прилетели», не выдержав соседства с «Русалками». Дети боялись «Русалок», страх испытывали и уборщицы, которые видели картину по вечерам. Объяснение: Скорее всего, дело в загадочной и пугающей атмосфере, которую мастерски передал художник.

12. Бриллиант «Кохинур»

Один из самых легендарных драгоценных камней принадлежал великим моголам, персам и индийским раджам. Бриллиант окутан ореолом смертей, говорят, он приносит неудачи мужчинам, которые им обладают. Сейчас бриллиант находится в короне королевы Елизаветы. Есть мнение, что это из-за него на английском престоле задерживаются только женщины. Объяснение: Вероятно, в многочисленных смертях виноват не алмаз, а люди, которые готовы были получить его даже ценой чужой жизни.

11. Автомобиль «Маленький ублюдок»

Porsche 550 Spyder по прозвищу «Маленький ублюдок» — автомобиль, который приобрел славу серийного маньяка. Сперва на нем разбился актер Джеймс Дин, затем нелогичные трагические происшествия случались с каждым, кто покупал авто. В итоге по пути с выставки автомобиль исчез, и где он — не знает никто. Неужели гоняет по Америке в поисках новых жертв? Объяснение: Пока его нет, и история звучит зловеще. Может, не зря автолюбители говорят, что у каждой машины есть характер?

10. Эци, ледяной человек

Эци — старейшая мумия человека, найденная в Европе (ей более 5 000 лет). Она отлично сохранилась благодаря льдам Альп, поэтому Эци был изучен вдоль и поперек. Часть людей, которые исследовали мумию, вскоре постигла смерть. Объяснение: Некоторые говорят, что умерший был шаманом и наслал на ученых проклятие. Но, скорее всего, смерть этих семи человек была случайностью, ведь в исследование мумии были вовлечены сотни людей.

9. Картина Питера Брейгеля Старшего «Поклонение волхвов»

С этим произведением связана легенда о том, что в каждой семье, где оно задерживалось, женщины не могли родить. Полотно перепродавали четыре раза, в итоге оно осталось у семьи, в которой уже было много детей и «проклятие» их не пугало. Объяснение: Католическое общество приняло картину очень холодно, так как она была полна иронии на религиозную тему. Возможно, это как-то повлияло на распространение нехороших слухов о полотне.

8. Зеркало c Миртовой плантации

Плантация миртов — самый известный в США дом с привидениями, построенный на месте индейского кладбища. В доме находится загадочное зеркало, в котором, по легенде, заключены души людей. На фото зеркала, сделанных туристами, частенько проявляется что-то странное. Объяснение: Дом с призраками — очень притягательный туристический объект, хотя кто знает, что там на самом деле.

7. Камни со скалы Улуру

Улуру — загадочная оранжевая скала в Австралии, у которой аборигены проводят свои ритуалы не одну тысячу лет. Согласно легендам, в скале заключены души погибших племен. Туристы увозят с собой камни со скалы в качестве сувенира, хотя местные говорят, что не стоит этого делать. Часть из увезенных камней потом по почте возвращается обратно в Австралию из-за различных неудач, постигающих туристов. Объяснение: Напрашивается вывод, что дело в самовнушении, но история скалы и впрямь полна загадок.

6. Телефонный номер

Интересная история произошла в Болгарии: телефонный номер 0888 888 888 менее чем за 10 лет сменил троих владельцев по причине того, что все они преждевременно скончались. Объяснение: Видимо, дело в простом совпадении, но болгарский оператор Mobitel на всякий случай заблокировал злополучный номер, и сейчас он не принадлежит никому.

5. Кукла Анабель

В Музее оккультизма супругов Уорренов есть особый экспонат, который хранится в специальном кейсе с надписью «Ни в коем случае не открывайте», — это тряпичная кукла Анабель. И согласно городской легенде, она меняет свое положение, оставаясь без присмотра, и творит другие козни. Говорят, пару раз даже пришлось прибегнуть к обряду экзорцизма. Объяснение: На этот счет есть разные мнения, например, кто-то считает, что Уоррены — просто мошенники, которые сами придумали эту историю.

4. Бриллиант «Черный Орлов», он же «Глаз Брахмы»

Один из самых мистических бриллиантов мира. Ранее он был вставлен в глаз статуи многоликого бога Брахмы и находился в одном из древних храмов Индии. Потом его похитили европейцы. Тут-то и начались злоключения: бриллиант приносил владельцам только неприятности, кочевал по странам и континентам. Объяснение: Издревле считалось, что драгоценные камни — нечто большее, чем просто красивые кристаллы, и у каждого из них особая энергетика. Хотя ученые относятся к этому скептически. Ну и, конечно же, драгоценности с историей ценятся намного выше.

3. Гробница Тутанхамона

В 1922 году была вскрыта могила Тутанхамона. После этого в течение восьми лет погибло минимум 11 человек, принимавших в этом участие, что породило мистическую теорию о проклятии фараона. Объяснение: Возможно, всему виной был ядовитый грибок или в гробницу были заложены некие яды замедленного действия. Не исключается и простое совпадение.

2. Шкафчик с диббуком

Говорят, это самая проклятая в мире вещь. Любитель антиквариата Кевин Манис купил его у пожилой женщины. Внутри, по преданию, был заключен диббук (в еврейском фольклоре — дух умершего злого человека). Когда в доме Маниса стали твориться странные вещи, он поспешил выставить шкафчик на аукцион. Артефакт купил Зак Бегганс, владелец Музея проклятых вещей в Лас-Вегасе. Объяснение: Если это не талантливая реклама вышеупомянутого музея и не розыгрыш, то становится как-то не по себе, потому что объяснений пока нет.

1. Картина Диего Веласкеса «Венера»