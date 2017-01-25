13 правдивых комиксов о том, каково это — быть девушкой

Художница Кристина де Витте (Christina De Witte) всегда имела тягу к рисованию комиксов. Однако окружающие часто называли ее рисунки детскими и не относились к ним всерьез. Так было до того момента, пока Кристина не начала рисовать смешные истории о ежедневных девичьих трудностях. Серия комиксов получила название Chrostin и стала очень популярной.

AdMe.ru отобрал для вас самые интересные зарисовки историй об обычной девочке, в которой каждая читательница наверняка узнает себя.

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По словам Кристины, находить сюжеты для этого комикса очень просто, ведь вдохновение можно черпать в каждом прожитом дне.

Источник Chrostin
Перевод AdMe.ru
Фото на превью Chrostin

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