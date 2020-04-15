13 поступков окружающих, которые заставят нервничать даже тех, чье спокойствие размером с Эверест
Опрос, проведенный среди 5 000 человек, показал, что один из самых больших «раздражителей» в современном цифровом обществе — это привычка других людей слушать музыку или смотреть видео без наушников в общественных местах. В этот же список вошли и те, кто долго и во всеуслышание разговаривает по телефону, и те, кто постоянно ходит, уткнувшись в экран своего устройства, натыкаясь на прохожих.
AdMe.ru собрал «коллекцию» привычек, которые способны вывести из себя даже буддистского монаха.
1. Садиться на места около прохода
2. Класть руки на оба подлокотника
3. Оставлять последний листочек туалетной бумаги
4. Стучать ногами по стулу
5. Ездить по пешеходной дорожке
6. Занимать всю дорогу
7. Напрашиваться на комплимент
8. Закатывать глаза
9. Переводить любой разговор на себя
10. Настойчиво предлагать еду
11. Приносить в офис «ароматную» еду
12. Вести себя панибратски с кем угодно
13. Отвечать вопросом на вопрос
У вас тоже есть свой список «раздражителей»? Или вы относитесь к той редкой категории людей, которые во всем видят только хорошее?