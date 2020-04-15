13 поступков окружающих, которые заставят нервничать даже тех, чье спокойствие размером с Эверест

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Опрос, проведенный среди 5 000 человек, показал, что один из самых больших «раздражителей» в современном цифровом обществе — это привычка других людей слушать музыку или смотреть видео без наушников в общественных местах. В этот же список вошли и те, кто долго и во всеуслышание разговаривает по телефону, и те, кто постоянно ходит, уткнувшись в экран своего устройства, натыкаясь на прохожих.