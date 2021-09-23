13 особенностей в поведении наших людей, которые вряд ли поймут жители других стран
У жителей каждой страны есть свои странные привычки, особенности поведения, приметы или законы. Европейцы, например, часто извиняются, а американцы не разуваются дома. У наших людей тоже есть свои изюминки, которых, кажется, хватит даже на целый кекс.
Наш иллюстратор в AdMe.ru изобразил слегка чудные особенности, которые есть почти у каждого из нас.
Мы искренне верим в приметы, поэтому лучше опоздаем, чем не присядем на дорожку
Неважно, сколько длится поездка, главное — взять с собой столько еды, чтобы и месяц прожить можно было
Мы ищем не легкие пути, а быстрые, потому что экономим время и ресурсы
Почему это мы не должны ходить по велосипедным дорожкам, если они такие удобные?
К каждой вещи в доме нужно относиться бережно. Даже дырявый пакет может однажды пригодиться
Если можно взять все и помногу, то незачем себя сдерживать
Как это выбросить крышку от йогурта, если на ней еще что-то осталось?
Нам некогда скучать в больнице, ведь в любой момент можно устроить соревнование: у кого спорткостюм моднее или тапочки громче шаркают
Страх порога иррационален, но от него никуда не деться
Зимы у нас холодные, поэтому запасаться едой нужно заранее. Не съедим все закрутки в этом году — останутся на следующий
Наши бабушки знают, как выделиться из толпы
Любимый квест — попасть к врачу в поликлинике. До конца доходят сильнейшие
Мы привыкли благодарить друг друга за хорошо выполненную работу, даже если нас не услышат
Какие особенности поведения, на ваш взгляд, сильнее всего отличают нас от иностранцев?
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