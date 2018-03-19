13 образов от гения косплея, которые могут понравиться даже тем, кто не любит вот это все

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Джонатан Стрикер, известный в интернете под ником J Stryker, — косплейщик со стажем, ведь он занимается этим с 2006 года. В школе парень чувствовал себя одиноким и почти ни с кем не общался, одноклассники дразнили его. Косплей помог Джонатану раскрепоститься и поверить в собственные силы. В подростковом возрасте он увлекался комиксами Marvel и видеоиграми, а затем стал фанатом японской анимации. Именно любовь к аниме вдохновила парня на первые перевоплощения. Ну а дальше, как говорится, понеслось.

Мы в AdMe.ru впечатлились образами, созданными J Stryker, и собрали в этом материале самые крутые из них. Небольшой спойлер: в конце вас ждет любопытный бонус.

Император Куско

Сам себе костюмер, визажист, фотограф и ретушер своих же снимков. Он создает серии косплеев, каждый раз выбирая для них новую тему: супергерои, экранные образы Джонни Деппа, мультсериалы телеканалов Cartoon Network и Nickelodeon, герои Диснея.

Доктор Зойдберг

То, что Джонатан все делает самостоятельно, порой приводит к забавным ситуациям, которые неплохо было бы транслировать в интернет под видом скетча. Однажды ему пришлось провести в костюме Зойдберга больше получаса, разбираясь, почему не работает фотоаппарат. Представьте, как этот персонаж носится по комнате в поисках карты памяти, попутно заряжая аккумуляторы.

Геркулес

Косплеи, посвященные представителям золотой коллекции мультфильмов Диснея, стали вирусными. Фотографии разлетелись по сети и принесли Джонатану много новых подписчиков.

Безумный Шляпник

Идея воссоздания героев Джонни Деппа посетила J Stryker, когда он смывал грим Флина Райдера из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история». Взглянув на себя в зеркало, он не без удивления заметил, что похож на актера, и тут же придумал тему для следующей серии косплеев.

Плакса

С гримом любой сойдет за Деппа, а как вам такой вариант? Похож, как думаете? Нам кажется, что с молодым Джонни Деппом в образе дерзкого Уэйда Уокера из фильма «Плакса» сходство налицо.

Мистер Бернс

Конечно, схожесть очень помогает в достоверном изображении персонажа, но все же это не главное. «Нужно любить и понимать героя, которого ты воссоздаешь», — говорит Джонатан. Важно не только одеться как он, но и выразить в мимике и жестах его мысли и чувства. Иными словами, без актерского мастерства тут никак не обойтись.

Юстас Бэгги

Герои мультсериалов телеканала Cartoon Network занимают особое место среди всех перевоплощений косплейщика, ведь в своих интервью парень признается, что хотел бы в будущем сотрудничать с этой компанией.

Моджо Джоджо

В зависимости от сложности персонажа на его подготовку уходит от нескольких часов до целых суток. Все элементы одежды Джонатан создает собственноручно, без чьей-либо помощи. Этот процесс настолько затягивает парня, что бывают дни, когда он выходит из дома, только чтобы позаниматься в тренажерном зале.

Спецагент Арчер

Вначале Джонатан сомневался в выборе для очередного косплея Стерлинга Арчера, самовлюбленного спецагента из нашумевшей пародии на бондиану. Его смущал особенный стиль анимации этого мультсериала. Однако Джонатан решил попробовать изобразить персонажа с помощью макияжа в стиле поп-арт. Он никогда прежде не делал ничего подобного, поэтому пришлось поломать голову. Но результат явно стоил усилий.

Мэндарк

Казалось бы, что сложного в образе Мэндарка из «Лаборатории Декстера»? Шорты, рубашка, очки и галстук — вот и весь костюм. Но челка в парике должна была лечь так, чтобы пряди образовали букву «М». А для увеличения головы персонажа пришлось подложить под парик кое-что из нижнего белья.

Роджер

Костюм Роджера, космического пришельца из «Американского папаши», по признанию косплейщика, стал одним из самых трудных. Живот парень сделал из пеноматериала и огромного количества расплавленного и покрашенного серого пластика.

Битлджус

Джонатан не перестает удивлять своих подписчиков неожиданными идеями для косплея. Некоторые из них он привязывает к определенным датам. Например, в октябре прошлого года парень подготовил сразу несколько вариантов образов для Хеллоуина.

Найджел Торнберри

J Stryker считает себя очень творческим человеком. Необычное хобби стало для него не просто делом жизни, но и ее смыслом. Летом 2016 года он перенес сердечный приступ, после чего по-новому взглянул на свое место в мире и провел «личный ребрендинг». «Упорная работа и позитивный настрой могут продвинуть тебя дальше, чем ты можешь себе представить», — пишет он на своей странице в фейсбуке.

Видеобонус о том, как создается образ

J Stryker называет себя самого своим главным соперником, ведь каждый новый косплей он старается сделать еще лучше и проработаннее предыдущего.