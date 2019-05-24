13 мультфильмов из СССР, в которых прекрасно все — и картинка, и смысл

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Среди тысяч советских мультиков есть такие, сюжет которых наполнен глубоким философским смыслом, а визуальный ряд доставляет эстетическое наслаждение. Мультфильмы из нашего списка дадут вашему разуму пищу для размышления и порадуют глаз совершенством картинки.

AdMe.ru покопался в памяти и выбрал самые интеллектуальные и технически совершенные мультфильмы из СССР.

Сказка сказок (1979)

Режиссер мультфильма Юрий Норштейн, который подарил миру «Ежика в тумане», и автор сценария Людмила Петрушевская создали глубокую философскую притчу. Главный герой сказки — тот самый серенький волчок из детской колыбельной. Он наблюдает за сменой сцен: вот поэт, который ждет вдохновения, вот рыбак торопится домой с уловом, а вот мальчик в волшебном лесу делится яблоком с воронами. Посмотреть можно здесь.

Бабочка (1972)

Мальчик наловил ярких бабочек, посадил их в банку, а потом утомился и уснул. Во сне герой стал пленником гигантской бабочки, которая поймала его в гигантский сачок. Ну и кто теперь царь природы? Мультфильм учит нас бережному отношению ко всему живому, а еще тому, что свобода — главное богатство. «Бабочка» — шедевр советской анимации, который хорошо знаком зарубежному зрителю. Посмотреть мультфильм можно здесь.

Рассеянный Джованни (1969)

В 60-е годы мир искусства захватил поп-арт и отечественные художники не отставали от моды. Режиссер Анатолий Петров создал мультфильм по мотивам сказки Джанни Родари: рассеянный мальчик гулял и терял сначала ботинки, а потом и части тела. Жители города приносили маме то ногу, то ухо, и женщина собрала сына заново. Посмотреть мультфильм можно здесь.

Кубик (1985)

Однажды три советских режиссера-мультипликатора (Александр Татарский, Владлен Барбэ, Александр Федулов) собрались вместе и сняли гениальную трилогию. Сюда вошли мультфильмы «Коробка с карандашами», «Зайца не видали?» и «Кубик-Рубик, клоунада». В «Коробке» рассказывается, что можно создать при помощи карандашей, а в «Кубике-Рубике» два странных существа строят замысловатую пирамиду. Фильм отличает гротескный стиль рисовки и тонкий юмор. Чего только стоит заяц из второй части, который удаляется от зрителя по аллее из мухоморов. Очень символично. Посмотреть трилогию можно тут.

Большой подземный бал (1987)

Этот мультфильм — незаслуженно забытый шедевр. Посудите сами: кукольная сказка, снятая по мотивам скандинавского фэнтези в атмосфере северной эстетики. Лесной царь созвал фей и троллей на подземный бал. Здесь разворачивается история любви между младшей дочерью царя и троллем. Посмотреть можно здесь.

Добро пожаловать! (1986)

История про лося-добряка, который катал на своих рогах все звериное население леса. Сначала к лосю присоединился колорадский жук, и затем понеслось — птицы, белки и даже медведь окончательно обнаглели и устроили в рогах нашего героя лесную тусовку. Мультфильм «Добро пожаловать!» нарисован в необычной манере — красками по стеклу. За счет этой техники картинка кажется мягкой, уютной и сказочной. Вспоминаем детство здесь.

Чудовище (1990)

В советском общежитии живут добрая тетя Маша и одноглазое Чудовище. Наши герои ладят, но только до тех пор, пока в квартире не появляется сварливая женщина. Злая тетка сразу невзлюбила странного соседа и решила избавиться от него во что бы то ни стало. Это мультик вовсе не про лохматое, но безобидное чудовище. Он про то, как сложно быть не таким, как все. И про то, как наш мир жесток к тем, кто этого вовсе не заслуживает. Посмотреть мультфильм можно здесь. Приготовьте платочки.

Балерина на корабле (1969)

Как известно, женщина на корабле — к несчастью. Вот и балерина, которая поднялась на борт парусного лайнера, чуть не отправила всю команду в больницу. Танцовщица репетировала на палубе, а матросы пытались повторить ее пируэты и пострадали, после чего балерину заставили прекратить опасные упражнения. Однако когда корабль попадает в шторм, балерина в прыжке достигает берега и закрепляет трос, спасая тем самым команду от гибели. Этот мультфильм — пример романтичной анимации 60-х годов. Таких больше не делают. Смотрим мультик здесь.

Контракт (1985)

Космическая сага по рассказу фантаста Роберта Силверберга. Колонист прибывает на необитаемую планету и сразу попадает в передрягу — на него нападают монстры, а роботы строят козни. Стильную картинку дополняют неотразимые джазовые композиции. И вишенка на торте: главного героя озвучивает Александр Кайдановский. Смотреть тут.

Чертенок № 13 (1982)

С технической точки зрения, этот мультфильм — настоящий шедевр. Режиссеру Натану Лернеру удалось добиться эффекта реалистичного движения фигур, что без компьютеров было настоящим подвигом. Киноведы восхищаются мастерством авторов, ну а мы просто любим чертенка-бунтаря. В школе для чертей начинается урок на тему «Любовь». Только любовь у чертей особенная: они любят себя и чихают на всех. Но у чертенка № 13 совсем другие принципы, которые поставят школу на уши. Посмотреть мультфильм можно здесь.

Перевал (1988)

Мрачный мультфильм в эстетике комиксов. Космический корабль совершает аварийную посадку на неизвестной планете. На воздушном судне происходит утечка радиации, и команда вынуждена спасаться бегством. Они еще не знают, что им придется надолго задержаться здесь. Стиль рисовки «Перевала» поразительно напоминает цикл графических новелл «Город грехов». Посмотреть мультфильм можно тут.

Кикос (1979)

Мы обожаем все фильмы, которые создал Роберт Саакянц. Ну кто не знает его работы «Ух ты, говорящая рыба!» или «В синем море, в белой пене...»? В свою очередь «Кикос» — это очаровательный мультик-притча, в котором каждый может узнать себя. Большая грузинская семья посылает младшую дочь к колодцу набрать воды. Девушка замечталась о том времени, когда у нее будет собственный сын, которого она будет посылать за водой. Но ведь однажды малыш может упасть в колодец и утонуть! У девочки начинается истерика, которая затем охватывает ее старшую сестру, а следом и мать. Женская часть семьи горюет о младенце, которого никогда и не было. Ничего не напоминает? Посмотреть шедевр можно здесь.

Осьминожки (1976)

Мультфильм нарисован в не свойственной советским мультипликаторам, почти диснеевской манере. Приключения незадачливых пап-осьминогов, которые пытаются напоить своих отпрысков рыбьим жиром, искупать их и не сойти при этом с ума, полюбились детям и взрослым. Ну а легендарная песня «Палка, палка, огуречик» запала нам в память на всю жизнь. Посмотреть можно здесь.

Признаемся честно, некоторые мультфильмы удивили даже нас, а видели мы многое. Какие произведения мультипликаторов успели посмотреть вы? Дополняйте наш список и делитесь своими впечатлениями.