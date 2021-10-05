13 мифов о жизни в больших и маленьких городах, которые устарели, как кнопочные телефоны

На территории нашей необъятной страны расположены 15 городов-миллионеров и более сотни крупных населенных пунктов. Считается, что жизнь в мегаполисе бьет ключом: возможностей для учебы и карьеры здесь целое море, да и на выходных есть куда сходить. Правда, с таким утверждением вряд ли согласятся жители провинции: уж они-то знают, что и на их малой родине есть масса интересных вещей.

Редакторы и иллюстраторы AdMe.ru внимательно изучили этот вопрос и пришли к выводу: у жителей маленьких городов и мегаполисов куда больше общего, чем мы думали.

Некоторые думают, что все мечтают жить в столицах. Но это не так

Есть мнение, что в провинции сложно найти работу. Но работать удаленно все равно где

Говорят, что за пределами столиц люди одеваются хуже. А вот и нет: интернет-магазины выручают модниц в самых отдаленных городках

Считается, что дети в провинции больше времени проводят на свежем воздухе, а городские ребята — в кружках и на экскурсиях. Но на практике все иначе

На первый взгляд кажется, что у жителей мегаполисов больше возможностей для саморазвития благодаря высоким зарплатам и доступности разнообразных курсов. А на самом деле им не хватает времени

Говорите, что в столице шумно и невозможно уснуть? Поверьте, в маленьких городках есть свои лихачи

Не все жители мегаполисов, вопреки стереотипам, модники: миллионы людей ходят в джинсах и кроссовках

Обитатели городов-миллионеров, согласно мифам, окружены людьми. А на практике найти время пообщаться непросто

Считается, что в маленьких городах проводится меньше культурных мероприятий. Но на самом деле это не так

Кажется, что в мегаполисе больше шансов встретить свою судьбу. Просто потому, что народу здесь много. Но что это будет за человек — большой вопрос

Те, кто мечтает о переезде в столицу, думают, что там их закружит вихрь светской жизни. Но люди и в больших, и в маленьких городах проводят вечера дома за сериалами

Говорят, в мегаполисе больше вариантов для развития детей. А вы пробовали отдать ребенка в детский сад в городе-миллионере?

Некоторые думают, что бабушкам в провинции нечем заняться, кроме как сидеть с внуками. А они не отстают от городских дам