13 жизненных комиксов, которые доказывают, что выходить из отпуска куда сложнее, чем кажется

Многие люди испытывают сильный стресс при возвращении на работу из отпуска. На самом деле это связано с тем, что у нас всего лишь меняется ритм жизни. Нужно просто дать мозгу время привыкнуть и не ругать себя за то, что снова вливаться в рабочие будни так тяжело.

Мы в AdMe.ru нарисовали иллюстрации, которые поддержат тех, чьи долгожданные приключения, увы, закончились. А в конце вас ждет бонус, который докажет, что между начальством и подчиненными порой настоящая пропасть.

1. Никто так не нуждается в отпуске, как человек, который только из него вернулся

2. Многие надеются, что коллеги будут милостивы к путешественнику

3. Однако с нагрузкой все же лучше не переусердствовать

4. Разница восприятия реальности на отдыхе и в офисе гарантирована

5. Нередки провалы в памяти

6. Бывают и серьезные случаи

7. Люди после отпуска становятся такими восприимчивыми

8. Но постарайтесь не уволиться в первый же день

9. Есть вариант, как быстро решить накопившиеся рабочие дела

10. Все не так плохо, когда есть коллеги, готовые разделить радость воспоминаний

11. Кстати, порой зависть сотрудников не стоит того

12. Не требуйте от себя многого, главный лекарь — время

13. По возвращении с работы домой может показаться, что никакого путешествия-то и не было

Бонус: иногда недопонимания с начальством могут начаться еще до отпуска. Даже если вы все предусмотрели