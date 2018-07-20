13 комиксов с капелькой безумия о том, каково это — жить с парнем и 4 кошками

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Сара Грейли — художница из Великобритании, которая рисует потешные комиксы о ярких моментах совместной жизни со своим парнем Стивом и 4 котами. Глядя на ее рисунки, понимаешь, что совместный быт может приносить удовольствие, если все воспринимать с юмором. А если остроумием обладают оба — то это лишь укрепляет любовь.

Мы в AdMe.ru думаем, что у многих семейная жизнь полна маленьких забавных моментов, которые могут понять только двое.

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Если комиксы Сары вам пришлись по душе, то учтите, что в ее инстаграме часто появляются новые классные рисунки. Комикс про «мою футболку» нам очень близок, впрочем, как и многим девушкам. А вам какие рисунки понравились больше всего?

