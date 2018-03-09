Узнайте себя в 13 комиксах о проблемах, с которыми сталкивался каждый водитель

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Количество автомобилей в мире уже давно перевалило за 1 млрд, а к 2035 году аналитики обещают, что их число достигнет отметки в 2 млрд. И хоть разнообразие марок авто огромно, есть проблемы и особенности, одинаково актуальные для любого водителя. Например, всемирный закон подлости, согласно которому соседний ряд всегда едет быстрее, чем ваш, или то неприятное чувство, когда пассажир так сильно хлопает дверью, что очень хочется прихлопнуть его в ответ. Именно о подобных трудностях жизни автомобилистов и пойдет речь в этой статье.

AdMe.ru нарисовал честные и забавные комиксы, в которых сложно не узнать себя тем, кто знает о вождении не понаслышке.

На этот комикс даже смотреть больно

Есть в мире водителей особый вид, к сожалению, не очень редкий

Уровень тревоги за состояние драгоценной машины падает с каждым днем после покупки

Поездки с такими людьми — то еще испытание для нервов

Почему нельзя просто взять и тихонечко прикрыть дверь?

Свободное место на забитой парковке — слишком хорошо, чтобы быть правдой

Закон автомобильного мира № 1: соседний ряд всегда едет быстрее

Зима может превратить нашу жизнь в настоящую трагикомедию

Каждый владелец авто хоть раз утирал нос метеорологам точностью своих предсказаний

Иногда тот самый человек на вечеринке, кто приехал на машине, — это ты

Когда учишься водить с папой, все правила и навыки улетучиваются из головы как по волшебству

Разочарование — недостаточно сильное слово, чтобы описать это чувство

Когда решаешь повторить сцену из «Титаника» в своей машине

А с какими проблемами сталкивались вы, когда садились за руль? Поделитесь ими в комментариях и помогите нам расширить список!