13 комиксов польской художницы о том, как живется девушкам в современном мире
Кася Бабис — польский иллюстратор. Она рисует смешные комиксы о том, как живется девушкам в современном мире и как непросто бывает мужчинам и женщинам понять друг друга. Ей также блестяще удается показать в своих работах, что не так с современным обществом и к чему приводят эти наши глупые установки.
AdMe.ru решил поделиться с вами работами Каси и может гарантировать несколько приятных минут в обществе ее героев, попавших в такие узнаваемые ситуации.
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3. У моих кошек есть эта игра, я не знаю правил, но я называю ее «целуй, целуй, убей»
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5. Я не подведу тебя, лапка
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9. Одну загадку Вселенной я не могу разгадать
10. Между молотом и наковальней
11. Шумиха вокруг заявлений о сексуальном насилии — это новая охота на ведьм
12. Как создать катастрофу
13. Во что люди верят в «Игре престолов»
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Фото на превью Kasia Babis/facebook