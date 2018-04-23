13 комиксов польской художницы о том, как живется девушкам в современном мире

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Кася Бабис — польский иллюстратор. Она рисует смешные комиксы о том, как живется девушкам в современном мире и как непросто бывает мужчинам и женщинам понять друг друга. Ей также блестяще удается показать в своих работах, что не так с современным обществом и к чему приводят эти наши глупые установки.

AdMe.ru решил поделиться с вами работами Каси и может гарантировать несколько приятных минут в обществе ее героев, попавших в такие узнаваемые ситуации.

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3. У моих кошек есть эта игра, я не знаю правил, но я называю ее «целуй, целуй, убей»

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5. Я не подведу тебя, лапка

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9. Одну загадку Вселенной я не могу разгадать

10. Между молотом и наковальней

11. Шумиха вокруг заявлений о сексуальном насилии — это новая охота на ведьм

12. Как создать катастрофу

13. Во что люди верят в «Игре престолов»

Вам понравились комиксы Каси Бабис? Поделитесь своими впечатлениями!